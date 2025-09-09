साथीच्या आजारांचा फैलाव
वसई, ता. ९ (बातमीदार) : पावसाळ्यात साथीच्या आजारांची लागण झाली आहे. वसई-विरार शहरात डेंगी, मलेरिया, चिकनगुनियाचे रुग्ण आढळून आले आहेत. विविध ठिकाणी तपासणी, घरांचे सर्वेक्षण, जनजागृती महापालिका आरोग्य विभागाकडून करण्यात येत आहे.
वसई-विरार महापालिकेची सात रुग्णालये, माता बाल संगोपन केंद्रे, २१ नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, तीन आपला दवाखाने आणि विविध भागांत आयुष्यमान आरोग्य मंदिर अशी आरोग्य व्यवस्था आहे. पावसाळ्यात साचणाऱ्या दूषित पाण्यासह साठवणूक केलेल्या पाण्यामुळे साथीचे आजार बळावतात. डेंगी, मलेरिया, चिकनगुनिया अशा आजारांचा प्रादुर्भाव वाढतो. महापालिका क्षेत्रात जून ते ९ सप्टेंबरपर्यंत ६३ रुग्ण आढळून आले आहेत. नागरिकांना या आजारांची लागण होऊ नये, म्हणून प्रशासनाकडून खबरदारी घेण्यात येत आहे. औषधांचा साठादेखील इस्पितळ व आरोग्य केंद्रात उपलब्ध करण्यात आला असून, गृहसंकुले, बांधकाम सुरू असलेल्या इमारती, बैठी घरे तसेच झोपडपट्टी भागात आरोग्य कर्मचारी जाऊन सर्वेक्षण करीत आहेत. तसेच नागरिकांची तपासणी केली जात आहे. जर लक्षणे आढळली तर त्यांना त्वरित उपचार घेण्यासाठी व्यवस्था करण्यात येत आहे.
गृहसंकुले, चाळी, बैठी घरे, सार्वजनिक परिसर, झोपडपट्टी, औद्योगिक वसाहत आहे. त्यामुळे डेंगी, मलेरियाची लक्षणे आहेत का, याची खातरजमा करण्यासाठी आरोग्यसेविकांची पथके सर्व्हे करीत आहेत. गेल्या तीन महिन्यांत डेंगीचे एकूण २०६ नमुने घेण्यात आले होते. मलेरियाची खातरजमा करण्यासाठी ६८ हजारांहून अधिक नागरिकांचे रक्ताचे नमुनेदेखील घेण्यात येत आहेत. वसई-विरार शहरात दरमहिन्याला साडेतीन लाखांहून अधिक घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे. साथीच्या आजाराशी दोन हात करण्यासाठी महापालिका आरोग्य विभागाकडून विविध उपाययोजना केल्या जात आहेत, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.
६८ हजार नागरिकांच्या रक्ताचे नमुने
मलेरिया साथीचा आजार बळावू नये, वेळीच निदान करता यावे, यासाठी प्रत्येक प्रभागात असलेल्या घरांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. जूनमध्ये तीन लाख ५० हजार ८५३, जुलैमध्ये तीन लाख ६३ हजार १९१, तर ऑगस्टमध्ये तीन लाख ९० हजार ९४६ घरांचे सर्वेक्षण करीत एकूण तीन महिन्यांच्या कालावधीत एकूण ६८ हजार २८२ जणांचे रक्ताचे नमुने घेण्यात आले.
महापालिकेमार्फत उपाययोजना
- एएनएम आशा व आरोग्यसेवक यांचे घरोघरी सर्वेक्षण
- कंटेनर सर्वेक्षण, दूषित कंटेनर तपासणी
- दूषित आढळल्यास टेमिफोर्स टाकून कंटेनर खाली करण्यात येतात
- आयएलआय सर्दी, ताप, खोकला रुग्णांची नोंद घेऊन औषधोपचार
- रक्त नमुने सर्वेक्षणादरम्यान तापाचे रुग्ण सापडल्यास त्यांची हिवतापाकरिता स्लाईड घेतली जाते
- बांधकामाच्या ठिकाणी तेथील मजुरांची तपासणी
- नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रामार्फत आरोग्य शिबिर
- जनजागृती करण्याकरिता हॅन्ड बिल्स व रजिस्टर छपाई
जून ते ८ सप्टेंबरपर्यंतचे रुग्ण
साथीचे आजार नमुने रुग्ण
डेंगी २०६ १२
मलेरिया ६९,२८२ ४८
चिकनगुनिया १९२ ३
डासांच्या अळ्या निर्माण होत आहेत याबाबतची माहिती पथकाकडून घेण्यात येत असून, त्वरित उपाययोजना केल्या जात आहेत. एएनएम व आरोग्यसेवकांमार्फत खासगी रुग्णालयांना या आजारांचे रुग्ण आढळल्यास त्याची माहिती जवळच्या नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना कळविण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत तसेच नागरिकांमध्ये लक्षणे आढळली तर उपचार घ्यावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
- अनिरुद्ध भेले, उप वैद्यकीय अधिकारी, वसई-विरार महापालिका
