पोलिस शिपाई बेपत्ता
नवी मुंबई, ता. ९ (वार्ताहर) : रबाळे पोलिस ठाण्यात कार्यरत असलेला पोलिस शिपाई बेपत्ता झाल्याने एकच खळबळ उडाली आहे. सोमनाथ काशीनाथ फापाळे (वय ३१) असे या शिपाईचे नाव असून, तो ४ सप्टेंबर रोजी रात्रपाळी करून आपल्या घरी जातो, असे सांगून निघून गेला, मात्र तो घरी पोहोचलाच नाही. वाशी पोलिस ठाण्यात सोमनाथ फापाळे बेपत्ता झाल्याची नोंद करण्यात आली असून, पोलिसांकडून त्याचा शोध घेण्यात येत आहे.
सोमनाथ फापाळे हा कळंबोलीतील रोडपाली भागात पत्नी वैशाली हिच्यासह राहण्यास आहे. वाशी येथे सोमनाथची गुरुवारी (ता. ४) ड्युटी लावण्यात आली होती. याबाबतची माहिती त्याने पत्नीला दिली होती. त्यानंतर मध्यरात्री वैशालीने त्याला फोनवर संपर्क साधला असता, त्या वेळीदेखील त्याने झोन वन स्ट्रायकिंगच्या गाडीवर वाशी येथे असल्याचे सांगितले होते. त्यानंतर सकाळी ६.३० वाजता वैशालीने सोमनाथला संपर्क साधला होता, मात्र त्याने नंतर कॉल करतो, असे सांगून फोन कट केला होता. त्यानंतर पावणेआठ वाजता सोमनाथ याने पत्नीला संपर्क साधून तणावात असल्याचे सांगितले होते, मात्र त्यानंतर त्याचा फोन बंद असल्याचे आढळून आले. त्यानंतर वैशालीने सोमनाथसोबत असलेल्या पोलिसांचे नंबर मिळवून त्यांना संपर्क साधला असता, सोमनाथ सकाळी ७.३० वाजता घरी निघून गेल्याचे त्यांनी सांगितले. त्यानंतर वैशालीने इतर नातेवाइकांकडे सोमनाथचा शोध घेतला, मात्र तो कुठेच मिळून आला नाही. त्यामुळे अखेर तिने शनिवारी (ता. ६) वाशी पोलिस ठाण्यात मिसींगची तक्रार दाखल केली.
