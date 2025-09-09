हत्तीरोग निर्मूलनासाठी महापालिका सरसावली
हत्तीरोग निर्मूलनासाठी महापालिका सरसावली
पनवेलमध्ये रुग्णशोध मोहीम सुरू; प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन
पनवेल, ता. ९ (बातमीदार) ः हत्तीरोग निर्मूलनासाठी शासनाच्या सूचनांनुसार पनवेल महापालिका कार्यक्षेत्रात हत्तीरोग रुग्णशोध मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम राबविली जात असून नागरिकांनी यामध्ये सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
महापालिकेच्या वतीने ब्लॉक्सनुसार रात्री रक्त नमुना संकलन सर्वेक्षण सुरू असून, कार्यक्षेत्रातील २६ नागरी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांतर्गत अतिजोखमीची ठिकाणे निश्चित करण्यात आली आहेत. झोपडपट्ट्या, स्थलांतरितांची वसाहत, तसेच ज्या भागात हत्तीरोग रुग्णांची संख्या अधिक आहे, अशा भागांत प्राधान्याने ही मोहीम सुरू आहे. याबाबतची माहिती मुख्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. आनंद गोसावी यांनी दिली. या मोहिमेत संशयित रुग्णांचे रक्त नमुने गोळा करून त्यांची तपासणी केली जात आहे. दिवसा रुग्णशोध मोहीम राबविली जात असून रात्री रक्त नमुने संकलनाचे काम एम.एफ. सर्वेक्षण पथक, बहुउद्देशीय कर्मचारी पुरुष व आरोग्य सेवकांकडून केले जात आहे. महापालिकेच्या या मोहिमेमुळे हत्तीरोगावर नियंत्रण मिळविण्यास मोठी मदत होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
.................
चौकट
हत्तीरोग म्हणजे काय?
हत्तीरोग (लिम्फॅटिक फायलेरियासिस) हा संसर्गजन्य आजार असून संक्रमित डासांच्या चाव्यामुळे तो होतो. यामुळे लिम्फोएडेमा, हायड्रोसील यांसारखे विकार होऊन कायमस्वरूपी अपंगत्व येऊ शकते.
............
चौकट
नागरिकांनी घ्यावयाच्या खबरदारीच्या उपाययोजना
१. घराभोवती गटारांमध्ये पाणी साचू देऊ नये; तुंबलेली गटारे वाहती करावीत.
२. खड्डे बुजवावेत; न बुजवता येणाऱ्या खड्ड्यांमध्ये आठवड्यातून एकदा रॉकेल/खराब तेल टाकावे.
३. शौचालयाच्या व्हेंट पाइपला जाळी बसवावी.
४. अंग झाकणारे कपडे घालावेत; झोपताना मच्छरदाणीचा वापर करावा.
५. आठवड्यातून एक दिवस ‘कोरडा दिवस’ पाळावा.
६. फुटके डबे, टायर्स, नारळाच्या करवंट्या यांची योग्य विल्हेवाट लावावी.
७. गावामध्ये कीटकनाशक फवारणी पथक आल्यास संपूर्ण घरात फवारणी करून घ्यावी.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.