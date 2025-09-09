आयसीआयसीआय बँकेच्या मॅनेजरचा रेल्वे अपघातात मृत्यू
एक्स्प्रेसच्या धडकेत बँक अधिकाऱ्याचा मृत्यू
शहापूर, ता. ९ (वार्ताहर) : एका खासगी बँकेच्या ठाणे शहर शाखेत व्यवस्थापकपदावर काम करणाऱ्या सुशांत ठाकरे (वय ३३) यांचा मंगळवारी (ता. ९) मध्य रेल्वेच्या शहापूर तालुक्यातील आसनगाव स्थानकानजीक भरधाव एक्स्प्रेसची धडक बसून जागीच मृत्यू झाला. सुशांत ठाकरे हे शहापूर तालुक्यातील माहुली गावातील रहिवासी आहेत. मंगळवारी दुपारी ते घराकडे परतत असताना आसनगाव रेल्वेस्थानकातून मुंबईहून नाशिकच्या दिशेने जाणाऱ्या भरधाव एक्स्प्रेसची त्यांना जोरदार धडक बसली. त्यात त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. त्यांना तातडीने शहापूर शहरातील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले; परंतु वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी त्यांना मृत घोषित केले. या अपघाताचा अधिक तपास आसनगाव येथील रेल्वे पोलिसांकडून सुरू आहे.
