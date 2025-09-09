कोपरखैरणेत दोन गटांत राडा
कोपरखैरणेत दोन गटांत राडा
जुन्या भांडणातून तरुणांचा एकमेकांवर तलवार, कोयत्याने हल्ला
नवी मुंबई, ता. ९ (वार्ताहर) : जुन्या भांडणाच्या रागातून कोपरखैरणे सेक्टर-१९ मध्ये रविवारी (ता. ७) रात्री दोन गटांतील तरुणांमध्ये तलवार आणि कोयत्याच्या सहाय्याने तुफान हाणामारी झाली. या हाणामारीत दोन्ही गटांतील तरुणांनी एकमेकांवर तलवार आणि कोयत्याने जीवघेणे हल्ले केल्याने दोन्ही गटांतील चार जण गंभीररीत्या जखमी झाले आहेत. या घटनेनंतर कोपरखैरणे पोलिसांनी या तरुणांविरोधात परस्परविरोधी गुन्हे दाखल करून पाच जणांना अटक केली आहे.
गुह्यातील सर्व तरुण कोपरखैरणेत राहण्यास असून, त्यांच्यामध्ये यापूर्वीदेखील अनेकवेळा भांडणे झाली आहेत. रविवारी रात्रीदेखील दोन्ही गटांतील तरुण कोपरखैरणे सेक्टर-१९ येथील एकवीरा वॉशिंग सेंटरच्या मागील भागात एकत्र आले होते. या वेळी त्यांच्यामध्ये जुन्या भांडणांवरून वाद झाले, या वादातून त्यांच्यामध्ये तुफान हाणामारी झाली. या हाणामारीत एका गटातील हर्शद भोसले (वय २५), गोरख म्हात्रे (वय ३८) व त्यांचे साथीदार राज व इरफान या चौघांनी पूर्वी झालेल्या भांडणाचा राग मनात धरून राजेश जेजुरीकर, आकाश उर्फ पफ्या या दोघांवर तलवार आणि कोयत्याने प्राणघातक हल्ला केला. या वेळी राजेश जेजुरीकर व आकाश उर्फ पप्पू नवघणे यांनीदेखील हर्षद भोसले व गोरख म्हात्रे तसेच इरफान शब्बीर शेख, राज विद्यासागर राय यांच्यावर तलवार आणि कोयत्याने प्राणघातक हल्ला केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. यामध्ये हर्षद भोसले, गोरख म्हात्रे हे जखमी झाले आहेत.
