सिमेंट काँक्रीट प्रकल्पाविरोधात परिवहनमंत्री आक्रमक
भाईंदर, ता. १० (बातमीदार) : मिरा-भाईंदर परिसरातील घोडबंदर गावात सुरू असलेल्या तयार सिमेंट काँक्रीट प्रकल्पामुळे गावातील रहिवाशांच्या आरोग्यवार दुष्परिणाम होत आहे. या समस्येची दखल परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतली आहे. स्थानिकांच्या आरोग्याला या प्रकल्पाने धोका निर्माण झाला असल्याने प्रकल्प तातडीने बंद करण्याची कार्यवाही करावी, अशी विनंती सरनाईक यांनी पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांना केली आहे.
रहिवासी क्षेत्रापासून ५०० मीटर अंतरापर्यंत सिमेंट काँक्रीट प्रकल्प सुरू करण्यास मनाई आहे, मात्र घोडबंदर गावालगतच असे प्रकल्प सुरू आहे. या प्रकल्पातून उडणाऱ्या धुळीने गावातील रहिवासी हैराण झाले आहेत. अनेकांना श्वासाचा, सर्दी खोकल्याचा त्रास होत असून त्यांच्या आरोग्यावर विपरित परिणाम होत आहे. या प्रकल्पाविरोधात रहिवाशांनी अनेकवेळा संबंधित विभागाकडे तक्रारी केल्या आहेत, मात्र त्यानंतरही प्रकल्प सुरूच आहे. ‘सकाळ’ने देखील या समस्येवर वृत्त याआधी प्रसिद्ध केले आहे. रहिवाशांच्या या समस्येची दखल घेत सरनाईक यांनी पर्यावरणमंत्र्यांना पत्र लिहिले आहे.
प्रकल्पातून उडणारी धूळ आणि आवाज यामुळे परिसरात राहणाऱ्या नागरिकांना त्रास होत आहे. श्वसनासंबंधी आजार, दमा, ॲलर्जी यांचा त्रास मोठ्या प्रमाणावर वाढला असून विद्यार्थी, वृद्ध आणि गर्भवतींना सर्वाधिक फटका बसत आहे. तसेच या प्रकल्पामुळे शेतीजमिनीचे नुकसान, भूजल व मातीत प्रदूषण होत असल्याची तक्रार समोर आली आहे. पर्यावरणाचे संतुलन राखणे ही आपली जबाबदारी आहे. नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात घालणारे व पर्यावरणास अपायकारक ठरणारे तयार सिमेंट काँक्रीट प्रकल्प तत्काळ बंद करण्याची कार्यवाही व्हावी, यासाठी संबंधितांना योग्य ते निर्देश द्यावेत, अशी विनंती सरनाईक यांनी पत्रात केली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.