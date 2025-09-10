व्यसनाचा आरोग्यासह शिक्षणावरही परिणाम
पालघर, ता. १० (बातमीदार) : युवकांनी व्यसन केल्यास त्याचा परिणाम आरोग्यासह शिक्षणावरही होतो. व्यसनामुळे माणसाला शारीरिक, मानसिक व सामाजिक दुष्परिणामांना तोंड द्यावे लागते. व्यसनाच्या चक्रव्यूहातून तरुण पिढीला बाहेर काढून त्याला निर्व्यसनी बनवले हा उद्देश आहे, असे जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या प्राथमिक शिक्षणाधिकारी सोनाली मातेकर यांनी सांगितले. नशामुक्त भारत अभियानांतर्गत पालघर जिल्हा परिषदेचा प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण विभाग, समाजकल्याण विभाग, जिल्हा शल्यचिकित्सक आरोग्य विभाग, सलाम मुंबई फाउंडेशन व नशाबंदी मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हास्तरीय तंबाखुमुक्त शाळा या विषयावर प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते. या वेळी त्या बोलत होत्या.
जिल्हा परिषद सभागृहात पार पडलेला कार्यक्रम सोनाली मातेकर, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी अशोक पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली आयोजित करण्यात आला होता. नशामुक्त भारत अभियानचे सदस्य, सलाम मुंबई फाउंडेशनचे प्रतिनिधी, नशाबंदी मंडळाचे जिल्हा संघटक मिलिंद पाटील यांनी मार्गदर्शन केले. सलाम मुंबई फाउंडेशनचे समन्वयक संजय ठांणगे यांनी तंबाखूमुक्त शाळा करण्यासाठी आवश्यक निकष, विविध उदाहरणे देत प्रत्यक्ष फोटो दाखवून स्पष्ट केले. उपस्थितांना मार्गदर्शन करून टोबॅको फ्री स्कूल ॲपबद्दल माहिती दिली. प्रत्येक तालुक्यातील पाच तज्ज्ञ मार्गदर्शक शिक्षक, विस्तार अधिकारी, केंद्र प्रमुख, जिल्हा शल्यचिकित्सक कार्यालयातील प्रतिनिधी, शिक्षण विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते. प्रशिक्षणाची सांगता तंबाखुमुक्त जीवनाची शपथ देऊन करण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.