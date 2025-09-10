बांगलादेशी दाम्पत्याला सश्रम कारावास
बांगलादेशी दाम्पत्याला सश्रम कारावास
नवी मुंबई, ता. १० (वार्ताहर) : घुसखोरी करून बेकायदा वास्तव्य करणाऱ्या बांगलादेशी दाम्पत्याला बेलापूर न्यायालयातील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाने आठ महिने १५ दिवस सश्रम कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. वाशी पोलिसांनी दोघांना अटक केली होती.
मूळचे बांगलादेशी नागरिक असलेले मिराज गाईन, स्वप्ना विश्वास वाशीमध्ये बेकायदा वास्तव्य करीत होते. वाशी पोलिसांनी २०२४ मध्ये कोम्बिंग ऑपरेशनमध्ये दोघांना पकडले होते. या दाम्पत्याविरोधात पारपत्र अधिनियम कलम ३(अ), ६(अ) व विदेशी व्यक्ती कायदा कलम १४(अ) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तसेच बेलापूर येथील सत्र न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल होते. या प्रकरणाची बेलापूर न्यायालयातील जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयासमोर मंगळवारी (ता. ९) सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने दोघांना पारपत्र अधिनियम व विदेशी व्यक्ती कायद्यान्वये दोषी ठरवताना आठ महिने १५ दिवस सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. या खटल्यात अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता योगेंद्र पाटील यांनी तसेच तपासिक अधिकारी म्हणून सहाय्यक पोलिस निरीक्षक दीपक गावित, पैरवी अधिकारी पोलिस उपनिरीक्षक चव्हाण. के, कोर्ट अंमलदार रमेश बिरारी व तळोजा कारागृहाशी समन्वयक म्हणून एएसआय चौधरी यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली.
