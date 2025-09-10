चंद्राप्रमाणेच पलावा पुलावर खड्डे
खड्ड्यांमुळे कोंडीत भर ः वाहनचालक त्रस्त
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १० ः कल्याण-डोंबिवली शहरातील बहुतांश उड्डाणपुलांवरील रस्त्यांची खड्डे पडून चाळण झाली आहे. याला नवाकोरा पलावा उड्डाणपूलदेखील अपवाद राहिलेला नाही. पावसाने उघडीप दिल्यानंतरही खड्डे बुजवले जात नसल्याने वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. अशातच, नवीन पलावा उड्डाणपुलावरील खड्ड्यांचा आकार आता चंद्राच्या खड्ड्यांप्रमाणे भासत आहे. या खड्ड्यांमुळे अपघात होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. एमएमआरडीने याकडे तत्काळ लक्ष देण्याची मागणी होत असून ठाकरे गट आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे.
कल्याण-शिळ रस्त्यावरील पलावा जंक्शन येथील वाहन कोंडी फोडण्यासाठी नवीन पलावा उड्डाणपुलाची उभारणी केली आहे. कल्याण ग्रामीणचे नवनिर्वाचित आमदार राजेश मोरे यांनी घाईघाईने या पुलाचे उद्घाटन करीत तो वाहतुकीसाठी खुला केला. पुल वाहतुकीसाठी खुला होत नाही तोच दोन तासांतच पुलावर दुचाकीस्वारांचा अपघात झाला आणि वाहतूक बंद करण्यात आली होती. यानंतर पुलावर डांबरीकरण करूनही दोन दिवसांनी पूल वाहतुकीसाठी खुला केला; मात्र उद्घाटनाच्या पहिल्या दिवसापासूनच पुलावर खड्डे पडले होते. याविषयी ‘सकाळ’ने वृत्तदेखील प्रसारित केले होते.
पावसाळ्यात या पुलावरील रस्त्याची चाळण झाली आहे. या खड्ड्यांमुळे पुलावरील वाहतूक संथगतीने होत आहे. परिणामी, कल्याण-शिळ रस्त्यावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागतात. अगोदरच शिळफाटा रस्त्यावरील वाहन कोंडीने प्रवासी हैराण होते, त्यातच नवीन पलावा उड्डाणपुलावरील खड्ड्यांनी वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत. दिवसभरात दोन ते तीन दुचाक्या या खड्ड्यांचा अंदाज न आल्याने त्यात आदळत आहेत.
नवीन पलावा उड्डाणपुलावरील खड्डे लक्षात घेता शिवसेना ठाकरे गटाने याविरोधात आवाज उठविला आहे. राज्य रस्ते विकास महामंडळाने हे खड्डे बुजवण्यासाठी पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी ठाकरे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख राहुल भगत यांनी केली आहे.
रास्ता रोको आंदोलन
कामाच्या ठेकेदाराचा सल्ला घेऊन पूल सुरू केला असता तर आता या पुलावर खड्डे पडण्याची वेळ आली नसती; पण प्रत्येक कामाचे श्रेय घेण्याची काही राजकीय मंडळींची सवय घातक ठरली आहे, अशी टीका भगत यांनी केली आहे. हे खड्डे येत्या सात दिवसांत भरण्यात यावेत, अन्यथा प्रवाशांच्या मागणीचा विचार करीत या पुलावर ठाकरे गटाच्या वतीने रास्ता रोको आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा भगत यांनी दिला आहे.
