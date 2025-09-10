किन्हवलीत बेशिस्त वाहनांमुळे वाहतूक कोंडी
किन्हवली, ता. १० (बातमीदार) : एन्यूटी हायब्रीड प्रकल्पांतर्गत चार वर्षांपूर्वी शेणवा-किन्हवली रस्त्याचे नूतनीकरण करण्यात आले. रस्ते रुंद झाले असून, दोन्ही बाजूंनी गटारे बांधण्यात आली आहेत. मात्र, शहरात येणारे नागरिक आपली वाहने बेशिस्तपणे उभी करून ठेवत असल्याने मुख्य मार्गावर दररोज वाहतूक कोंडी होत आहे. यामुळे संतप्त नागरिकांनी पोलिसांकडे कारवाईची मागणी केली आहे.
किन्हवली शहरातील मुख्य मार्गावर पूर्वी अरुंद रस्त्यामुळे वाहतूक कोंडी व्हायची. चार वर्षांपूर्वी शेणवा-किन्हवली रस्त्याचे नूतनीकरणानंतर होणारी कोंडी कमी होईल, अशी अपेक्षा होती. पण सध्या दुपटीने रुंद झालेल्या रस्त्यावरही वाहतुकीची समस्या सुटलेली नाही. किन्हवली महाविद्यालय ते बँक ऑफ बडोदा शाखेपर्यंतच्या अंतरावर दुचाकी व चारचाकी वाहने रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी उभी केल्याने मोठा अडसर निर्माण होत आहे.
कामानिमित्त शहरात आलेले नागरिक, व्यापारी किंवा शाळकरी विद्यार्थी वाहने रस्त्यावर उभी करून फिरत असतात. असे चित्र दररोज पाहायला मिळते. या दरम्यान बस किंवा अवजड वाहने समोरासमोर आल्यास रस्ता पूर्णपणे व्यापला जातो आणि वाहतूक ठप्प होते. तसेच गटारे सपाटीपासून अर्धा फूट उंच असल्याने वाहने बाहेर काढताना मोठा त्रास होतो. परिणामी, वाहने निघेपर्यंत संपूर्ण मार्गावरील कोंडी होते. दरम्यान, बेशिस्त वाहनांवरून वाहनचालकांमध्ये वादावादीच्या घटना घडत आहेत. त्यामुळे नागरिकांनी पोलिसांनी तातडीने दंडात्मक कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे.
रस्त्यावरील वाहतुकीला सतत अडसर ठरणाऱ्या वाहनांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. या कारवाईत नागरिकांनी सहकार्य करावे.
- नितीन खैरनार, सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, किन्हवली पोलिस ठाणे
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.