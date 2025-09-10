पोलिसात तक्रार देणार असल्याचा राग मनात धरून
पोलिसात तक्रार देणार असल्याचा राग मनात धरून जातीवाचक शिवीगाळ ; डीव्हीआर आणि १० हजार रुपये चोरणाऱ्या तिघांविरोधात गुन्हा दाखल
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० : पोलिस ठाण्यात तक्रार देणार असल्याचा मनात धरून एका त्रिकूटाने व्यावसायिकांवर जीवघेणा हल्ला केला आहे. यासोबतच ऑफिसच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे डीव्हीआर व काउंटरमधील रोख रक्कम १० हजार रुपये चोरून नेल्याची घटना घडली आहे. याप्रकरणी चितळसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे.
नितीन अंभावकर आणि गुन्हा दाखल असलेल्या त्रिकूटामधील धनंजय समुद्रे असे दोघांनी वाघबीळ येथे भागीदारीत स्पा व्यवसाय सुरू केला होता. दोघांचेही एकमेकांशी पटत नसल्याने अंभावकरांनी समुद्रे यांच्याकडे भागीदारीतील हिस्सा मागून व्यवसायातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र समुद्रे याच्याकडे पैसे नसल्याकारणामुळे त्याने स्वतः भागीदारी सोडून हिस्सा मागून घेतला. त्यानुसार समुद्रे याला चेकद्वारा तक्रारदारानी पैसे अदा केले. पण व्यवसायाच्या मार्केटिंगकरिता समुद्रे यांच्या नावाने एक मोबाईल सिम कार्ड घेतले होते. भागीदारी संपल्यानंतरदेखील ते सिम परत दिले नाही. यावरून त्या दोघांमध्ये बाचाबाचा झाली. त्यातच तक्रारदारांनी समुद्रे याला पोलिसात तक्रार देणार, अशी सांगितले होते. त्याचाच राग मनात धरून समुद्रे हा वेगवेगळ्या फोनवरून फोन करून भेटायला बोलवत होता. दरम्यान, तक्रारदार भेटणे टाळत होती. ९ सप्टेंबर रोजी दुपारी दोन वाजता तक्रारदार हिरानंदानी इस्टेट येथील ऑफिसमध्ये असताना, वेगवेगळ्या फोनवरून फोन येत होते. मात्र ते फोन समुद्रे हेच करीत असेल असे वाटल्याने तक्रारदाराने त्यांना प्रतिसाद दिला नाही. रात्री साडेआठ वाजण्याच्या दरम्यान तक्रारदार हे स्पामध्ये असताना साडेनऊ वाजण्याच्या सुमारास समुद्रे, दिनेश जैन आणि विश्वनाथ कांबळे असे तिघे त्या ठिकाणी आले. या गोष्टीचा राग मनात धरून काही न बोलता समुद्रे याने टोकदार वस्तूने तक्रारदारांच्या डोक्यावर प्रहार केला. त्यानंतर शिवीगाळ करून हाताने मारहाण केली. त्याच दरम्यान ऑफिसमध्ये काम करणाऱ्या रोहित माहतो याच्यासमोर समुद्रे याने त्याच्या साथीदारांनी शिवीगाळ करून ऑफिसच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे डीव्हीआर, ऑफिसच्या काउंटरमधील रोख रक्कम १० हजार रुपये चोरी केल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. याप्रकरणी त्या त्रिकूटाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याची माहिती चितळसर पोलिसांनी दिली. याप्रकरणी पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक सुनील वरुडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे.
