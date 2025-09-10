अलिबागच्या प्रवेशद्वारावरील रस्ता खड्डेमय
अलिबागच्या प्रवेशद्वारावरील रस्ता खड्डेमय
माजी नगराध्यक्ष प्रशांत ठाकूर यांनी स्वखर्चाने भरले खड्डे
अलिबाग, ता. १० (वार्ताहर) ः अलिबाग-वडखळ मार्गाची अवस्था दिवसेंदिवस अधिकच दयनीय होत चालली आहे. या रस्त्यावर जागोजागी मोठमोठे खड्डे पडले असून, प्रवासी जीव मुठीत घेऊन प्रवास करीत आहेत. तात्पुरती डागडुजी करून नागरिकांच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचे काम मात्र प्रशासनाकडून सुरू असल्याचा आरोप नागरिकांमधून करण्यात येत आहे.
गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाने विश्रांती घेतली आहे. त्यामुळे आता धुळीचे प्रमाण वाढले आहे. खड्डेमय रस्त्यांमुळे वाहतूकही धीम्या गतीने सुरू आहे. नागरिकांचा त्रास लक्षात घेऊन अखेर पुन्हा अलिबाग शहराचे माजी नगराध्यक्ष प्रशांत ठाकूर यांनी स्वखर्चाने बायपास रस्त्यावरील खड्डे भरण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. अलिबागमधील पोयनाड, कार्लेखिंड, तळवली, वाडगाव, गोंधळपाडा, पिंपळभाट, बायपास रोड येथे एक ते दीड फुटाचे खड्डे पडले आहेत. काही दिवसांपूर्वी हे खड्डे सामाजिक संस्था व स्थानिक तरुणांनी एकत्र येत खडी व मातीच्या सहाय्याने बुजविले. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाम विभागाने जागे होत या खड्ड्यांमध्ये भरपावसात बारीक खडी टाकली होती. ही तात्पुरती डागडुजी त्यानंतर पडलेल्या मुसळधार पावसात वाहून गेली. त्यामुळे एखादा मोठा अपघात होण्याची वाट प्रशासन पाहात आहे का, असा संतप्त सवाल नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
अलिबाग शहराच्या प्रवेशद्वारावरच मोठमोठे खड्डे पडल्याने वाहतूक धीम्या गतीने होत आहे. अनेक वेळा आंदोलने, निवेदने देऊनही प्रशासनाकडून तात्पुरते खड्डे भरून नागरिकांची बोळवण केली जात आहे. अखेर नागरिकांचा त्रास लक्षात घेऊन अलिबाग शहराचे माजी नगराध्यक्ष प्रशांत ठाकूर यांनी स्वखर्चाने बायपास रस्त्यावरील खड्डे भरण्याचे काम सुरू केले आहे. त्यामुळे नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
