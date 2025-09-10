थॅलेसेमिया, रुग्ण व्यवस्थापन कै. वामनराव ओक केंद्र आयोजित कार्यशाळा
थॅलेसेमिया आजारावर जनजागृतीसाठी एकदिवसीय कार्यशाळा
ठाणे, ता. १० : थॅलेसेमिया या दुर्धर आजाराविषयी जनजागृती करण्यासाठी रा.स्व. संघ जनकल्याण समिती महाराष्ट्र संचालित ठाणे येथील वामनराव ओक रक्तकेंद्राने एक दिवसीय कार्यशाळेचे आयोजन केले आहे. ही कार्यशाळा रविवार (ता. १४) सकाळी नऊ ते सायंकाळी पाच या वेळेत ठाणे पश्चिम नौपाडा येथील हितवर्धिनी सभागृहात होणार आहे. थॅलेसेमिया या आजाराचे निदान, रुग्ण व्यवस्थापन आणि जनजागृती यावर पाच सत्रात तज्ज्ञ डॉक्टर्स, सामाजिक कार्यकर्ते माहिती देणार आहेत. या कार्यशाळेचे उदघाटन ठाणे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. कैलाश पवार यांच्या हस्ते होणार आहे. या कार्यशाळेला थॅलेसेमिया जन-जागरण अभियान राज्य समन्वयक डॉ.आशुतोष काळे, पॅथॉलॉजिस्ट डॉ. महेंद्र केंद्रे, आयसीएमआरच्या माजी अध्यक्ष डॉ.स्मिता महाले, अनुवंशशास्त्र तज्ञ सल्लागार डॉ. शैलेश पांडे, बालरोगतज्ज्ञ, कर्करोग तज्ञ, रुधिर शास्त्र तज्ञ डॉ.रत्ना शर्मा, आयसीएमआरचे वरिष्ठ उपसंचालक डॉ. अजित गोरक्षकर, लाईफ ब्लड कौन्सिलचे संस्थापक विनय शेट्टी आणि लक्ष्मीकांत पिंपळगावकर मार्गदर्शन करणार आहेत. कार्यशाळेला रा.स्व. संघ जनकल्याण समिती महाराष्ट्र अध्यक्ष डॉ. अजित मराठे, कै. वामनराव ओक रक्त केंद्र अध्यक्ष किरण वैद्य उपस्थित रहाणार आहेत. सहभागी होण्यासाठी ९३२६४३४२६३, ९८२०५ २३७५९ या क्रमांकांवर संपर्क करावा, असे आवाहन विद्याधर घांगुर्डे यांनी केले आहे.
