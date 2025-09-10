शिक्षक पात्रता परीक्षेबाबत पुनर्विचार करण्याची मागणी
जुईनगर, ता. १० (बातमीदार) : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी)संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई यांना पत्र लिहून निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी शिक्षक भारती शिक्षक संघटनेकडून करण्यात आली आहे. सोमवार (ता. १) सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार जिल्हा परिषद, नगर परिषद, नगरपालिका, महापालिकामधील अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य केले आहे.
पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांना शिकवणाऱ्या शिक्षकांना पुढील दोन वर्षांत टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास सक्तीने सेवानिवृत्ती घ्यावी लागणार आहे. तसेच ज्यांची सेवा पाच वर्षापेक्षा कमी कालावधीची असेल त्यांना पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे देशातील सर्व शिक्षकांमध्ये संभ्रमाचे व भीतीचे वातावरण पसरलेले असल्याचे शिक्षक संघटनेचे म्हणणे आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षक भारती संघटनेने शिक्षकांची सभा घेऊन बैठकीत सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश गवई यांना पत्र देऊन निर्णयासंदर्भात पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्याचे सर्वानुमते ठरले आहे. बैठकीत झालेल्या चर्चेत ज्येष्ठ समाजवादी नेते माजी शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला पत्र देऊन निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती करावी, असे सुचविले आहे. तर शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे यांनी या निर्णयाबाबत राज्यातील सर्व शिक्षकांमध्ये जागृती निर्माण करून राज्यव्यापी जागृती मोहीम राबवण्याचे आवाहन केले.
शिक्षण हा सामाईक सूचीतील विषय असल्याने राज्य शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय बंधनकारक न करता राज्यातील शिक्षकांना दिलासा देणे आवश्यक असल्याचे मत कार्याध्यक्ष सुभाष मोरे यांनी मांडले. शिक्षक भारती संघटनेच्या राज्यातील सर्व विभागीय अध्यक्ष, जिल्हाध्यक्ष यांनी सहभाग घेऊन एकजुटीने राज्यातील शिक्षकांपुढे निर्माण झालेल्या परिस्थिती विरोधात उभे राहण्याचा निर्धार केला आहे.
