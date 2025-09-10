कृत्रिम तलावात गणेश मूर्ती विसर्जन करण्यास भाग पाडले या प्रकरणाचा खुलासा करण्याची मागणी
कृत्रिम तलावात गणेशमूर्ती विसर्जन करण्यास भाग पाडले
प्रकरणाचा खुलासा करण्याची मागणी
नेरूळ, ता. १० (बातमीदार) : नवी मुंबई शहरातील नेरूळ, जुईनगर व शिरवणे भागातील परंपरागत नैसर्गिक तलावात गेल्या अनेक वर्षांपासून भाविक गणेशमूर्तींचे विसर्जन करीत आले आहेत. ही केवळ धार्मिक परंपरा नसून नागरिकांच्या श्रद्धा व भावनांशी निगडित बाब आहे.
१० वर्षांपूर्वी गणेशमूर्ती विसर्जन करण्यासाठी अनेक ठिकाणी तलाव विजन संकल्पनेअंतर्गत नैसर्गिक तलावाचे दोन भाग करून एक भाग मूर्ती विसर्जन करण्यासाठी विलगीकरण करण्यात आला होता. असे असतानाही अगोदरपासून नैसर्गिक तलावामध्ये मूर्ती विसर्जन करण्याची व्यवस्था असताना कृत्रिम तलावाची निर्मिती करून जबरदस्तीने कृत्रिम तलावांमध्ये गणेशमूर्ती विसर्जन करण्यास ग्रामस्थांना भाग पाडले. हा प्रकार स्थानिक ग्रामस्थांच्या धार्मिक भावना दुखावणारा आहे.
तथापि यंदा नवी मुंबई महापालिकेने एकतर्फी व नागरिकांना विचारत न घेता नैसर्गिक तलावात विसर्जनास सक्त मज्जाव केला आणि कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार केलेल्या कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्यास भाग पाडले. हा निर्णय पूर्णपणे अन्यायकारक असून नागरिकांच्या धार्मिक भावनांचा उघडपणे अपमान झाला असल्याचे संतोष सुतार यांनी आयुक्तांना दिलेल्या पत्रामध्ये लिहिले आहे.
महापालिकेने या भूमिकेमुळे शहरातील भाविकांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. वर्षानुवर्षे चालत आलेली परंपरा एका झटक्यात तोडण्याचा हा प्रयत्न आहे. हा निर्णय हुकूमशाही पद्धतीचा असून, अजिबात मान्य करण्यासारखा नाही.
परंपरागत नैसर्गिक तलावात विसर्जनास मज्जाव करण्यामागील ठोस कारणांचा त्वरित खुलासा करण्यात यावा. कोट्यवधी रुपये खर्च करून कृत्रिम तलाव तयार करण्यामागील नेमकी कारणे व यासंदर्भातील सर्व खर्चाची माहिती सार्वजनिक करावी, भाविकांच्या धार्मिक श्रद्धेचा आदर राखून पुढील काळात नैसर्गिक तलावात मूर्ती विसर्जनास परवानगी द्यावी अन्यथा नागरिकांच्या धार्मिक श्रद्धा व भावनांशी खेळणाऱ्या या चुकीच्या निर्णयाविरोधात तीव्र आंदोलन उभारण्यास आम्ही बाध्य राहू, असे आयुक्तांना दिलेल्या पत्रात जिल्हाध्यक्ष काँग्रेस ओबीसी सेल नवी मुंबईचे नेते संतोष रमेश सुतार यांनी म्हटले आहे.
