कोपरखैरणेतील सांडपाणी जलवाहिनीच्या दुरुस्तीला वेग
महापालिकेच्या तत्पर कारवाईमुळे नागरिकांना दिलासा
कोपरखैरणे, ता. १० (बातमीदार) : कोपरखैरणे सेक्टर २ परिसरातील सांडपाणी व्यवस्था दिवसेंदिवस गंभीर होत चालली आहे. परिसरातील माउली आणि जय हनुमान असोसिएशनच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांना अनेक आरोग्यविषयक आणि दैनंदिन समस्यांना सामोरे जावे लागत होते. वारंवार तक्रारी करूनही उपाय न झाल्याने रहिवाशांमध्ये नाराजी होती. अखेर स्थानिकांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यानंतर नवी मुंबई महापालिकेने या गंभीर प्रकरणाची दखल घेत आवश्यक ती कारवाई सुरू केल्याने समाधान व्यक्त केले जात आहे.
गेल्या काही महिन्यांपासून या भागात पाइपलाइन फुटण्याचे प्रकार वारंवार घडत होते. त्यामुळे रस्त्यांवर सांडपाणी साचत होते. दुर्गंधीमुळे परिसरात राहणे कठीण झाले होते. लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक यांना संसर्गजन्य आजारांचा धोका निर्माण झाला होता. याशिवाय सतत पाणी साचल्याने डेंगी, मलेरियासारख्या आजारांचा प्रादुर्भाव वाढण्याची भीती व्यक्त होत होती. या सगळ्या पार्श्वभूमीवर स्थानिक नागरिकांनी असोसिएशनमार्फत तक्रारी करून तातडीने दुरुस्तीची मागणी केली होती. नागरिकांच्या आवाजाला प्रतिसाद देत अखेर महापालिकेने याबाबतची हालचाल सुरू केली आहे. माउली आणि जय हनुमान असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या पथकाला भेट देऊन समस्येची तीव्रता प्रत्यक्ष दाखवून दिली होती. त्यानंतर प्रशासनाने आवश्यक कागदपत्रे व प्रस्ताव तयार करून मंजुरीसाठी पाठवले. या निर्णयामुळे परिसरातील नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे. तसेच महापालिकेच्या ई- विभाग कार्यालयातून जारी करण्यात आलेल्या अधिकृत पत्रानुसार या भागातील सांडपाणी जलवाहिनीच्या दुरुस्तीचे प्रस्ताव सादर झाले असून, त्यावर प्रशासकीय पातळीवर प्रक्रिया सुरू आहे. प्रस्तावास मंजुरी मिळताच प्रत्यक्ष दुरुस्तीची कामे तातडीने सुरू करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिले आहे. महापालिकेच्या या तत्परतेमुळे कोपरखैरणे सेक्टर २ मधील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेली समस्या मार्गी लागण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
