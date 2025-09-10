गावठी दारू बनवणाऱ्या शिवसेनेच्या शाखाप्रमुखाला अटक.
नायगाव येथे बेकायदा हातभट्टीवर कारवाई
बोळींज, ता. १० (बातमीदार) : वसई गुन्हे प्रकटीकरण कक्ष-२ने नायगावच्या मालजी पाडा येथे सोमवारी (ता. ८) मोठी कारवाई करीत एका बेकायदा हातभट्टीचा पर्दाफाश केला आहे. पोलिसांनी सोमवारी वसईतील पांजू बेट आणि छोटे पांजू बेट या दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकले. या छाप्यांत सुमारे ३० लाख ७० हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. यामध्ये १५० लिटर तयार गावठी दारू, १६२ ड्रम्समधील ३२,४०० लिटर वॉश आणि हातभट्टीसाठी लागणारी इतर सामग्री यांचा समावेश आहे. उर्वरित साहित्य घटनास्थळीच नष्ट करण्यात आले.
या कारवाईत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचा शाखाप्रमुख आणि मालजीपाडा ग्रामपंचायतीचा सदस्य द्वारकानाथ पाटील (वय ५०) आणि तुषार पाटील (वय ३४) यांना अटक करण्यात आली आहे. या कारवाईमुळे राजकीय पदांचा गैरवापर करून अवैध धंदे सुरू असल्याचे पुन्हा एकदा समोर आले आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी द्वारकानाथ दत्तात्रेय पाटील आणि तुषार महेश पाटील या दोघांना अटक केली आहे, तर द्वारकानाथचा साथीदार पुंडलिक म्हात्रे फरार झाला आहे. द्वारकानाथ पाटील याच्यावर यापूर्वीही अशाच प्रकारचे गुन्हे दाखल असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे.
