एका प्रभागाची नाही तर शहराची वाट लावली
मनसे नेते अविनाश जाधव
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १० : ठाणे पालिकेच्या आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध करण्यात आली. यावरील हरकती सूचनाबाबत बुधवारी (ता. १०) सुनावणी प्रक्रिया पार पडली. संपूर्ण प्रारूप प्रभाग रचनेवर आक्षेप घेत, केवळ एका प्रभागाची नाही तर, संपूर्ण शहराची वाट लावल्याचा आरोप मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी केला. तर, गणेशोत्सवामुळे प्रारूप प्रभाग रचनेवर अभय करण्यासाठी वेळ मिळाला नसल्याने, सुनावणीसाठी वेळ मिळावा, अशी मागणीही जाधव यांनी यावेळी केली.
२०१७ साली झालेल्या निवडणुकीत चार सदस्यांचा एक प्रभाग अशी रचना होती. त्यात ३२ प्रभाग चार सदस्यांचे तर, एक प्रभाग तीन सदस्यांचा होता. अशी एकूण ३३ प्रभागातून १३१ नगरसेवक निवडून आले होते. यंदाच्या निवडणुकीत हीच रचना कायम ठेवल्याने प्रभाग आणि नगरसेवक संख्येत वाढ झालेले नाही. यात चार सदस्यांच्या प्रभाग रचनेत ५० ते ६२ हजार लोकसंख्येचा एक प्रभाग तयार केला. तर, तीन सदस्यांचा प्रभाग ३८ हजार लोकसंख्येचा केला आहे. या प्रारुप आराखड्यावर पालिकेने नागरिकांकडून हरकती व सूचना मागवल्या आहेत. हरकती व सूचना सादर करण्यासाठी ४ सप्टेंबरपर्यंत मुदत दिली होती. त्यातच या कालावधीत गणेशोत्सव आल्याने सुरुवातीला हरकती सूचनांचा ओघ कमी असल्याचे दिसून आले. तर, गौरी गणपती विसर्जनानंतर हरकती व सूचनांचा ओघ वाढल्याचे दिसून आले. यामध्ये लोकसंख्या वाढीच्या तर, काही ठिकाणी हद्द विभागली गेल्याच्या तक्रारी अधिक असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
दरम्यान, बुधवारी प्रारूप प्रभाग रचनेवरील हरकती सूचनांबाबत सुनावणी प्रक्रिया ठाणे पालिकेच्या नरेंद्र बल्लाळ सभागृहात पार पडली. यावेळी राष्ट्रवादी शरद पवार पक्षाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड, शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचे माजी खासदार राजन विचारे, मनसेचे नेते अविनाश जाधव, काँग्रेसचे ठाणे शहराध्यक्ष विक्रांत चव्हाण यासह भाजपचे पदाधिकारी देखील उपस्थित होते. यावेळी सुनावणी प्रक्रियेला सुरुवात होताच, ही प्रारूप प्रभाग रचना राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा आरोप पाच प्रमुख पक्षांनी केली. तर, मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी देखील आक्षेप घेत, या प्रारूप प्रभाग रचनेत एका प्रभागाची वाट नाही लावली तर, संपूर्ण शहराची वाट लावली असल्याचा आरोप केला. तसेच गणपतीच्या आधी प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिध्द केली. तर, गणपती गेल्यावर सुनावणी लावली. त्यामुळे आम्हाला वेळ मिळाला नाही आम्हाला वेळ द्यावा, पुढची वेळ द्यावी, अभ्याससाठी द्यावी, अशी मागणी प्रशासनाकडे केली.
