गणेश मूर्तींचे समुद्र चौपाट्यांवर अवशेष
‘पीओपी’वर बंदी कठोर करण्याची मागणी
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० ः गणेशमूर्तींचे विसर्जन झाल्यानंतर मूर्तींचे अवशेष चौपाट्यांवर दिसून आले. त्यामुळे पीओपी मूर्तींवर बंदीबाबत कठोर नियमावली तयार करा तसेच गणेशमूर्तींची उंची १० फुटांवर मर्यादित करा, अशी जोरदार मागणी आता मूर्तिकारांनी राज्य सरकारकडे केली आहे. या मागणीला सर्व थरांतून पाठिंबा मिळत आहे.
अनंत चतुर्दशीला गिरगाव चौपाटीवर भंग पावलेल्या मोठ्या पीओपीच्या मूर्तींचे अवशेष दिसून आले. हे दृश्य समाजमाध्यमांवर व्हायरल झाल्यानंतर या पार्श्वभूमीवर नियमावली कठोर करण्याची मागणी जोर धरीत आहे. सरकारने कठोर नियमावली जाहीर करीत गणेशमूर्तींची उंची १० फुटावर मर्यादित करावी आणि पीओपी मूर्तींवर संपूर्ण बंदी आणणे आवश्यक असल्याचे पीओपीवरील बंदीसाठी सातत्याने लढा देणारे मूर्तिकार वसंत राजे यांनी स्पष्ट केले आहे. ‘उंचच उंच पीओपीच्या मूर्तींमुळे उत्सवाचे पावित्र्य हरवत चालले असून, ही परंपरा गोंधळाची बळी ठरेल,’ असे ते म्हणाले. सरकारने व्होटबँक राजकारणाला बळी न पडता कठोर नियम करून तातडीने अंमलबजावणी केली पाहिजे. तसेच नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचीही राजे यांनी मागणी केली. मुंबईकरांकडूनही या मागण्यांना जोरदार पाठिंबा मिळत असून, पर्यावरणपूरक, भक्तिपूर्ण आणि शिस्तबद्ध गणेशोत्सवासाठी सरकारने तातडीने पावले उचलावीत, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
मागण्या अशा
- विसर्जन मिरवणूक रात्री १२ वाजेपर्यंतच पूर्ण करणे सक्तीचे करावे.
- मिरवणुकीत फक्त पारंपरिक वाद्यांना परवानगी द्यावी. डीजे, स्पीकर व लेझर लाइटवर कायमस्वरूपी बंदी असावी.
- रस्ते अडवून मंडप उभारणाऱ्या मंडळांना परवाना नाकारावा.
- पुण्यातील काही मंडळांचा आदर्श घेऊन मुख्य मूर्ती न विसर्जित करता फक्त पूजेची लहान मूर्ती विसर्जित करण्याचा पर्याय विचारात घ्यावा.
