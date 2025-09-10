गुंतवणुकीत आर्थिक फायदा होईल सांगत फसवणूक
गुंतवणुकीत आर्थिक फायदा होईल सांगत फसवणूक
६ लाख ३३ हजार रुपयांना गंडा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १० ः डोंबिवलीमधील निखिल जयवंत परांजपे यांना गुंतवणूक करून मोठा आर्थिक फायदा होईल असे सांगून आरोपी नयन गाठे यांनी फसवणूक केल्याची घटना घडली आहे. गाठे यांनी स्वतःच्या खात्यात सहा लाख ३३ हजार ६५५ रुपये वर्ग करून परांजपेंची फसवणूक केली. या घटनेची तक्रार मानपाडा पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून पोलिस उपनिरीक्षक सूर्यवंशी अधिक तपास करीत आहेत.
नयन गाठे यांनी देशाबाहेरील कंपनीमध्ये व्यवसाय करण्याचे लायसन्स काढण्यासाठी व कंपनीत रक्कम गूंतवणूक करण्यासाठी निखिल परांजपे व त्यांच्या पत्नींचा विश्वास संपादन केला. अशाप्रकारे गुंतवणूक केली तर मोठा आर्थिक फायदा होईल, असे सांगून परांजपे आणि त्यांच्या पत्नीकडून २६ एप्रिल ते ६ जून २०२४ या कालावधीत एकूण सहा लाख ३३ हजार रूपये इतकी रक्कम स्वत:च्या बॅंक खात्यात जमा करून घेतली. गुंतवणूक केलेल्या रक्कमेचा कोणताही परतावा त्याने दिला नाही. उलट गुंतवलेली रक्कम आजपर्यंत परत दिली नाही. याप्रकरणी मानपाडा पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. या घटनेचा अधिक तपास उपनिरीक्षक सूर्यवंशी करीत आहेत.
