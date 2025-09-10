वसईतील खाऊ गल्लीवर पालिकेची कारवाई
विरार (बातमीदार) : वसई-विरार महापालिकेच्या प्रभाग समिती आयअंतर्गत नरवीर चिमाजी आप्पा मैदानाशेजारील नाल्यावर अनधिकृत तब्बल ८० हून अधिक हातगाड्यांवर अतिक्रमण हटाव विभागाने कारवाई केली. परवानाधारक हातगाड्यांचे स्थलांतर संस्कृती इमारतीसमोर करण्यात आले, तर अनधिकृत हातगाड्या निष्कासित करण्यात आल्याची माहिती अतिक्रमण हटाव विभागाचे अधीक्षक विजय पाटील यांनी दिली. नाल्यावरील खाऊ गल्लीबाबत ‘सकाळ’ने सातत्याने आवाज उठविला होता.
वसई पश्चिमेतील कृष्णा टाऊनशिपमधील नाल्यावर स्लॅब टाकून निर्माण करण्यात आलेले लहान मुलांचे खेळाचे मैदान दोन दिवसांपूर्वीच्या पावसामुळे थेट नाल्यात कोसळले होते. या पार्श्वभूमीवर खबरदारीचा उपाययोजना म्हणून प्रभाग समिती आयच्या अतिक्रमण हटाव विभागाने या नाल्यावरील खाऊगल्ली हटविण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे विजय पाटील म्हणाले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.