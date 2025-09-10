काठमांडूत अडकले मुरबाड, कल्याण तालुक्यातील काही नागरिक!
काठमांडूत अडकले मुरबाड, कल्याणमधील नागरिक!
आमदार किसन कथोरे यांचा मदतीचा हात
बदलापूर, ता. १० (बातमीदार) : नेपाळमधील वाढत्या राजकीय अस्थिरतेमुळे आणि देशव्यापी संचारबंदीमुळे पर्यटनासाठी गेलेले मुरबाड आणि कल्याण तालुक्यातील काही नागरिक काठमांडूमध्ये अडकून पडले आहेत. त्यांना मदत करण्यासाठी मुरबाड विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार किसन कथोरे यांनी तत्काळ पुढाकार घेतला असून, मुख्यमंत्र्यांशी संपर्क साधून या नागरिकांना सुरक्षित परत आणण्याचे आश्वासन दिले आहे.
नेपाळमध्ये बेरोजगारी आणि भ्रष्टाचाराविरोधात युवकांनी तीव्र आंदोलन पुकारले आहे. या आंदोलनाला हिंसक वळण लागल्याने सरकारने देशभरात संचारबंदी लागू केली आहे. यामुळे जनजीवन विस्कळित झाले आहे. रस्त्यावर उतरलेल्या आंदोलकांवर काही ठिकाणी गोळीबार झाल्याचीही माहिती मिळत आहे. अशा परिस्थितीत नेपाळमध्ये पर्यटनासाठी गेलेले ठाणे जिल्ह्यातील मुरबाड आणि कल्याण तालुक्यातील काही लोक काठमांडूमधील हॉटेल्समध्ये अडकून पडले आहेत.
आमदार किसन कथोरे यांना ही माहिती मिळताच त्यांनी तत्काळ अडकलेल्या नागरिकांशी व्हिडिओ कॉलद्वारे संपर्क साधला. त्यांनी नागरिकांना धीर देत हॉटेल सोडून बाहेर न पडण्याचे आवाहन केले आहे. आमदार कथोरे यांच्या या तत्परतेमुळे आणि संवेदनशील भूमिकेमुळे अडकलेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. त्यांनीदेखील आमदारांच्या सूचनांचे पालन करण्याची ग्वाही दिली आहे. आपल्या मतदारसंघातील नागरिकांसाठी आमदारांनी दाखवलेली ही काळजी आणि तत्परता सध्या कौतुकाचा विषय ठरत आहे.
काहींना विशेष विमानाने तर काहींना रस्ते मार्गाने भारतात आणणार
नेपाळच्या काठमांडू परिसरात मुरबाड तालुक्यातील ४७ भारतीय पर्यटक सात दिवसांपूर्वी पर्यटनासाठी गेले होते; मात्र हिंसाचार सुरू झाल्यानंतर पशुपतिनाथ मंदिर परिसरात ते अडकून पडले तर ६५ भारतीय पर्यटक हे पोखरण परिसरात अडकलेले आहेत .यातील काही पर्यटकांना विशेष विमानाने तर पोखरण परिसरात अडकलेल्या पर्यटकांना रस्ते मार्गाने भारतात आणण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती भाजप आमदार किसन कथोरे यांनी दिली. यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सोबत बोलणे झाले असून लवकरात लवकर त्यांना भारतात आणले जाईल, असे आश्वासन आमदार कथोरे यांनी दिले.
