१२ वर्षांच्या कोठडीनंतर आरोपीला जामीन

सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १० ः पुण्यात २०१२ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी फारुख शौकत बागवानला १२ वर्षांच्या कोठडीनंतर उच्च न्यायालयाने नुकताच जामीन मंजूर केला. बागवान हा खटल्याविना १२ वर्षे कारागृहात असल्याने न्यायालयाने त्याला जामीन मंजूर केला.
बागवानवर या प्रकरणाव्यतिक्त अन्य कोणताही गुन्हा दाखल नाही. या प्रकरणातील अन्य आरोपींना यापूर्वीच जामीन मिळाले आहेत. त्यामुळे समानतेच्या आधारावर बागवानलाही जामीन मिळण्याचा अधिकार आहे. याशिवाय, खटला जलदगतीने निकाली निघण्याचा मूलभूत अधिकार प्रत्येक आरोपीला आहे; परंतु बागवानविरुद्धचा खटला नजीकच्या काळात निकाली निघण्याची शक्यता दुर्मिळ आहे, असेही न्या. अजय गडकरी आणि न्या. राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने बागवानला जामीन मंजूर करताना स्पष्ट केले. बागवानला डिसेंबर २०१२ मध्ये अटक करताना भारतीय दंड संहिता, स्फोटके कायदा, शस्त्र कायदा, बेकायदा कारवाया प्रतिबंधक कायदा (यूएपीए) आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मोक्का) यांसह अनेक कठोर कायद्यांखाली आरोप ठेवले होते.
बागवानवर आरोप कोणते?
पुण्यात १ ऑगस्ट २०१२ रोजी सायंकाळी साडेसात ते रात्री साडेअकरा या कालावधीत पाच कमी तीव्रतेचे बॉम्बस्फोट झाले होते. त्यात एक जण जखमी झाला होता. डेक्कन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केल्यानंतर हे प्रकरण राज्य एटीएसकडे वर्ग केले होते. येरवडा कारागृहात इंडियन मुजाहिद्दीनचा सदस्य कातील सिद्दीकच्या हत्येचा बदला घेण्यासाठी हे हल्ले करण्यात आल्याचे म्हटले जात होते. बागवानवर सिम कार्ड मिळविण्यासाठी बनावट कागदपत्रे तयार करण्याचा आणि स्फोटांची योजना आखण्यासाठी आरोपींना भेटण्यासाठी स्वतःचे दुकान उपलब्ध करून देण्याचा आरोप होता.
