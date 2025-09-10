उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती ''ऑटो सिस्टमवर'' सिस्टमचे प्रारूप तयार करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आदेश
विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्ती लवकरच ऑनलाइन
प्रारूप आराखडा तयार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश
मुंबई, ता. १० : राज्यातील विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी, यासाठी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनप्रणालीप्रमाणे शिष्यवृत्ती वितरण ऑनलाइन करण्यासाठी प्रारूप आराखडा तयार करावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती वेळेत मिळाली पाहिजे, यासाठी सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, आदिवासी विकास विभागाने त्या त्या आर्थिक वर्षाची तरतूद आणि वितरणाचे कालबद्ध नियोजन करून विद्यार्थ्यांना प्रत्येक वर्षाची शिष्यवृत्ती वेळेत मिळावी, यासाठी राज्य सरकारच्या वेतन वितरण प्रणालीच्या धर्तीवर शिष्यवृत्ती वितरण प्रणाली विकसित करण्यासाठी प्रारूप तयार करून मान्यतेसाठी तातडीने सादर करा, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण व विकास आयोगाची (माहेड) बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नवीन महाविद्यालय मान्यता प्रणाली या ऑनलाइन प्रणालीचे उद्घाटन करण्यात आले. याप्रसंगी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, कौशल्य विकास, उद्योजकता व नावीन्यता मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांच्यासह रुसा प्रकल्प संचालक राजेंद्र भारुड, उच्च शिक्षण संचालक डॉ. शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्रशिक्षण विभागाचे संचालक डॉ. विनोद मोहितकर व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
