नेपाळ देशामध्ये फिरायला गेलेले ११८ प्रवासी सुखरूप
मुरबाडचे ११८ पर्यटक नेपाळमध्ये सुरक्षित
मुरबाड, ता. १० (बातमीदार) : मुरबाड तालुक्यातून नेपाळला पर्यटनासाठी गेलेले ११८ पर्यटक काठमांडू आणि पोखरा येथे अडकले आहेत; मात्र ते सर्व सुरक्षित आहेत. हे सर्व प्रवासी सुखरूप असल्याचे सध्या काठमांडू येथे असलेले मुरबाडमधील पर्यटक बबलू मडके यांनी सांगितले
पर्यटकांमध्ये ५१ जण काठमांडूत तर ६७ जण पोखरा येथे आहेत. सर्व पर्यटक आपापल्या हॉटेलमध्ये सुरक्षित आहेत. पोखरा येथे केवळ राजकीय नेत्यांच्या हॉटेलांना लक्ष्य करण्यात आले आहे. इतर ठिकाणी कोणतीही अडचण नाही. मुरबाड शहर भाजपचे माजी अध्यक्ष सुधीर तेलवणे यांनीही पत्रकारांना व्हॉट्सॲप कॉलद्वारे सर्व पर्यटक सुरक्षित असल्याची माहिती दिली.
सध्या नेपाळमध्ये सर्व दुकाने बंद असून, फक्त भाजीपाला, किराणा आणि औषधांची दुकाने सुरू आहेत. त्यामुळे पर्यटकांच्या फिरण्यावर निर्बंध आले आहेत. वाहतूक सुरळीत झाल्यावर हे सर्व पर्यटक आपला पुढील फिरण्याचा कार्यक्रम रद्द करून लवकरच आपल्या घरी परतणार आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.