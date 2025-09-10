वसईत स्काय वॉक पॅनल पडला
वसईत स्कायवॉकचे पॅनेल कोसळले
बोळिंज, ता. १० (बातमीदार) : वसई पश्चिमेकडील स्कायवॉकवरील फायबर पॅनेल बुधवारी (ता. १०) सकाळी कोसळले. वसई रेल्वे स्थानकानजीकच्या वर्तक विद्यालयासमोर सकाळी ७ वाजता ही घटना घडली. या घटनेत कोणीही जखमी झाले नाही. मोठी दुर्घटना टळली.
वसई-विरार शहरात प्रवाशांच्या सोयीसाठी रेल्वेस्थानकाजवळ स्कायवॉक उभारण्यात आले आहेत. या स्कायवॉकच्या खालच्या बाजूला फायबर शिट लावण्यात आल्या होत्या. बुधवारी सकाळी अचानक या शिटपैकी एक पॅनेल कोसळले. या घटनेची माहिती महापालिकेच्या अग्निशमन दलाला मिळताच अग्निशमन दलाच्या कर्मचाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि स्कायवॉकला लोंबकळत असलेले व धोकादायक स्थितीत असलेले इतर फायबर पॅनेल सुरक्षितरीत्या काढून टाकले. हा परिसर वर्दळीचा असून, येथून महाविद्यालयीन विद्यार्थी आणि प्रवाशांची नेहमी ये-जा सुरू असते. ज्यावेळी ही घटना घडली त्यावेळी खाली कोणीही नसल्याने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.