मालमत्ता कर थकवल्याने लिलावाची तयारी
महापालिकेने उगारला कारवाईचा बडगा
मुंबई, ता. १० : मुंबई महापालिकेकडून वारंवार नोटीस देऊनही तब्बल २७ कोटी रुपयांहून अधिक मालमत्ता कर थकवणाऱ्या पाच मालमत्ताधारकांवर अखेर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. कर निर्धारण विभागाने यासंदर्भातील नोटीस जारी केली असून, पुढील २१ दिवसांत थकीत कर भरला गेला नाही, तर संबंधित मालमत्तांचा लिलाव होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. या मालमत्तांमध्ये पार्ल्यातील हॉटेल, चुनाभट्टीतील जमीन, तसेच अब्दुल रहमान मार्ग, बोरिवली आणि चेंबूर येथील अन्य तीन मालमत्तांचा समावेश आहे.
जकात कर रद्द झाल्यानंतर मालमत्ता कर हा पालिकेचा प्रमुख महसूल स्रोत झाला आहे. या महसुलातूनच मुंबईतील पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि नागरी सेवा-सुविधांना गती दिली जाते; परंतु गेल्या काही वर्षांत अनेक खासगी व्यावसायिक, बांधकाम विकसक, शासकीय प्राधिकरणे तसेच पालिकेच्या इमारतींनीच कर थकवला आहे. न्यायालयीन खटल्यांमुळेही मोठ्या प्रमाणात थकबाकी अडकली असून, हजारो कोटी रुपये वसूल व्हायचे आहेत. पालिका प्रशासनाने महसूलवाढीसाठी आता थकबाकीदारांविरुद्ध कठोर कारवाई सुरू केली असून, लिलाव हा त्यातील निर्णायक टप्पा आहे. त्यामुळे मालमत्ता कर वसूल करण्यासाठी पालिकेने कठोर निर्णय घेतला आहे. दरम्यान, या पाच मालमत्तांव्यतिरिक्त आणखी १३ मालमत्तांच्या लिलाव प्रक्रियेवर काम सुरू असल्याची माहिती कर निर्धारण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली. यासाठी विधी विभागाकडून आवश्यक सूचना मागवण्यात आल्या आहेत.
असा आहे थकीत कर
- एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर, गव्हर्नमेंट हाउसिंग बोर्ड : १९.३६ कोटी
- शांती सदन : ३.२८ कोटी
- हाउसिंग कमिशनर, मुंबई : २.७० कोटी
- मिनोचार माणिकशॉ गांधी : २.२४ कोटी
- रजनी हाउस : ०.३१ कोटी
- एकूण थकीत कर : २७.९१ कोटी
