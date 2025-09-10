सोलापूर महोत्सवाच्या लोगोचे मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण
मुंबई, ता. १० ः माजी मंत्री सुभाष देशमुख यांच्या नेतृत्वात आणि सोलापूर सोशल फाउंडेशनतर्फे २७ सप्टेंबर या जागतिक पर्यटनापासून २ ऑक्टोबर या महात्मा गांधी जयंतीपर्यंत सोलापूर जिल्हा पर्यटन महोत्सव २०२५चे आयोजन करण्यात आले असून, या महत्त्वाकांक्षी महोत्सवाच्या लक्षवेधी लोगोचे अनावरण सोलापुरात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते नुकतेच करण्यात आले.
आमदार आणि माजी वस्त्रोद्योगमंत्री सुभाष देशमुख यांच्या संकल्पनेतून साकारलेला हा महोत्सव सोलापूरच्या सर्वांगीण विकासाची पायाभरणी करणार आहे. सोलापूर जिल्ह्याच्या पर्यटनाचा सर्वांगीण विकास करणे आणि त्या माध्यमातून ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, निसर्ग व ग्रामीण पर्यटनाचा प्रचार व प्रसार करणे या उद्दिष्टाने या महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या महोत्सवाची संकल्पना ‘५-पी मार्केटिंग ब्रँडिंग’ या तत्त्वावर आधारित असून प्लेसेस, पर्सनॅलिटीज, प्रॉडक्ट्स, प्लेसमेंट, पोल्युशन फ्री एन्व्हॉयर्नमेंट या पाच महत्त्वपूर्ण ‘पी’भोवती त्याची वीण आखली गेली आहे. या संकल्पनेचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तोंडभरून कौतुक केले. या वेळी पालकमंत्री जयकुमार गोरेंसह विविध क्षेत्रांतील अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
या पर्यटन महोत्सवामुळे सोलापूर जिल्ह्याच्या पर्यटन क्षमतेला नवे व्यासपीठ मिळणार असून, त्यातून ग्रामीण व शहरी भागातील अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल, असे उद्गार सुभाष देशमुख यांनी काढले.
