कल्याण शीळ रोडवर नियमांची पायमल्ली
कोंडी टाळण्यासाठी वाहनांचा उलट दिशेने प्रवास
कल्याण-शिळ रोडवर नियमांची पायमल्ली
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. ११ : कल्याण-शिळ रोडवर मेट्रोचे काम सुरू असल्याने येथे वाहतूक कोंडी होते. ही कोंडी टाळण्यासाठी तसेच लवकर अंतर कापण्यासाठी वाहनचालक हे सर्रास उलट दिशेने प्रवास करीत आहेत. मध्यंतरी वाहतूक पोलिसांनी उलट दिशेने प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांवर दांडात्मक कारवाईची धडक मोहीम उभारली होती. ही मोहीम थंडावताच पुन्हा चालकांचा उलट दिशेने प्रवास सुरू होतो. वाहतूक नियम पायदळी तुडवून हे होत असल्याने कोंडीत कधी कधी आणखी भर पडते.
कल्याण-शिळ रोडवर सातत्याने होणारी कोंडी ही आता वाहनचालकांच्या अंगवळणी पडली आहे. या कोंडीतून मार्ग काढत पुढे जायचे, तर कुठे उलट दिशेने वाहन टाकायचे, कुठे रस्त्याच्या कडेला असलेल्या फुटपाथचा वापर करायचा, कुठे गावातील रस्त्याचे शॉर्टकट वापरायचे हे चालकांना आता चांगलेच लक्षात राहिले आहे. यामुळे रोज या मार्गावरून प्रवास करणारे वाहनचालक वाहतुकीचे नियम पायदळी तुडवून बिनधास्त प्रवास करीत आहेत.
उलट मार्गिकेतून वाहने नेणाऱ्यांमध्ये सर्वाधिक दुचाकीस्वार, रिक्षाचालक, ओला-उबेर चालक, तर काही प्रमाणात चारचाकी वाहने यांचा समावेश आहे. दिवसातून शहराच्या वेगवेगळ्या भागांत पाच ते सहा प्रवासी फेरीचे वाहतुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले पाहिजे हे ओला, उबर चालकांचे लक्ष असते. परंतु कल्याण-शिळफाटा रस्त्यावरून प्रवास सुरू झाला तर अनेक वेळा या रस्त्यावरील कोंडीत ओला, उबर चालक अडकतात. त्यांना दिवसाचे प्रवासी फेरीचे उद्दष्ट पूर्ण करता येत नाही. त्यामुळे ते शिळफाटा रस्त्यावरून प्रवास करताना मिळेल त्या मार्गिकेतून, छेद रस्त्यावरून, उलट दिशेने गाडी टाकून प्रवास करून इच्छित स्थळी वेळेत जाण्याचा प्रयत्न करतात. ही प्रवासी वाहतुकीची खासगी वाहने, दुचाकीस्वार शिळफाटा रस्त्यावर सर्वाधिक कोंडी करतात, अशा प्रवाशांच्या तक्रारी आहेत.
कल्याण-शिळफाटा रस्त्यावर सकाळ-संध्याकाळ वाहतूक कोंडीच्या वेळेत उलट मार्गिकेतून धावणाऱ्या वाहनांची संख्या सर्वाधिक आहे. शिळफाटा रस्त्यावर जागोजागी तैनात असलेले वाहतूक पोलिस, वाहतूक सेवक यापूर्वी आपल्या मोबाईलच्या माध्यमातून उलट मार्गिकेतून वाहन चालविणाऱ्या वाहनांचे वाहन क्रमांक दंडात्मक कारवाईसाठी कैद करीत होते. परंतु अशाप्रकारे मोबाईलच्या माध्यमातून वाहन क्रमांक कैद करून दंडात्मक कारवाई करण्यास वरिष्ठांनी प्रतिबंध केला आहे. त्यामुळे वाहतूक पोलिस, अधिकाऱ्यांची कोंडी झाली आहे. अशा बेशिस्त चालकांना कारवाईसाठी रोखून धरले तर पुन्हा पाठीमागे उलट मार्गिकेत वाहनांच्या रांगा लागतात. त्यामुळे वाहतूक पोलिस अशा उलट मार्गिकेतून येणाऱ्या वाहनांकडे बघण्यापलीकडे सध्या तरी कोणतीही कारवाई करताना दिसत नाहीत.
अपघाताची भीती
शिळफाटा रस्त्यावरील टाटा नाका ते देसाई खाडीपर्यंतच्या रस्तेबाधित शेतकऱ्यांना शासनाने मोबदला दिलेला नाही. शिळफाटा रस्त्याच्या या भागातील सीमारेषा रुंदीकरण आणि कॉँक्रीटीकरणाच्या करण्यात आलेल्या नाहीत. दररोज माती, चिखल असलेल्या रस्त्यावरून वाहने धावत आहेत. या चिखलमय मार्गावरून वाहनांचे अपघात होण्याचा धोका निर्माण होत आहे.
मेट्रोचे काम
शिळफाटा मार्गावरील वाहनांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. मेट्रोचे काम सुरू असल्याने वाहतुकीचे नियोजन कोलमडले आहे. मेट्रोचे काम, छेद रस्ते, चौक आणि त्या प्रमाणात कोळसेवाडी वाहतूक विभागाकडे पुरेसे मनुष्यबळ नाही. यामुळे कोंडी सोडवताना पोलिसांची दमछाक होत आहे. याचाच फायदा घेत वाहनचालक उलट दिशेने प्रवास करून वाहतुकीचे नियम पायदळी तुडवत आहेत.
