उलवे नोडमधील भूखंड अतिक्रमणमुक्त
खारघर, ता. ११ (बातमीदार) : सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक विभागाने उलवे नोडमधील ९५० चौरस मीटरचा भूखंड अतिक्रमणमुक्त केला. सिडकोचे मुख्य दक्षता अधिकारी सुरेश मेंगडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली.
उलवे परिसरात सेक्टर-१३ मध्ये हेमंत बाबू पाटील यांनी आरसीसी बांधकाम केले होते. याविषयी सिडकोने नोटीस पाठवली होती, मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले. तसेच इतर भूखंडावर सिडकोच्या मोकळ्या भूखंडावर अतिक्रमण केल्याचे निदर्शनास आल्यावर सिडकोच्या अनधिकृत बांधकाम नियंत्रक विभागाने मोहीम राबवून ९५० चौरस मीटरचा भूखंड अतिक्रमणमुक्त केले. सलग दोन दिवस धडक मोहीम राबवून तळमजला अधिक तीन मजल्याच्या दोन इमारती भुईसपाट केल्या असून, भूखंडाला तारेचे कुंपण घालण्यात येणार असल्याचे सुरेश मेंगडे यांनी सांगितले.
