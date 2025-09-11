मच्छीमारी बोटी अद्यापही किनाऱ्यावर
मच्छीमारांचा श्रीवर्धनमध्येच मुक्काम
वादळी वाऱ्यांमुळे बोटी अद्यापही किनाऱ्यावरच
श्रीवर्धन, ता. ११ (वार्ताहर)ः मासेमारीवर दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी बंदी आदेशांमुळे १ ऑगस्टला कूच करण्यासाठीची तयारी मच्छीमारांनी केली होती, पण समुद्रातील जोरदार वारे, खराब वातावरणाने श्रीवर्धन तालुक्यातील मासेमारीच्या हंगामाला अजून सुरुवातच झालेली नाही.
श्रीवर्धन तालुक्यात ६२३ मोठ्या बोटी, तर ३०८ लहान बोटी बंदीमुळे किनाऱ्यावर उभ्या होत्या. तालुक्यातील जीवनाबंदर, मुळगाव कोळीवाडा तर तालुक्यात दिघी, कुडगाव, आदगाव, दिवेआगर, भरडखोल, बागमांडला परिसरात मच्छीमार व्यावसायिक आहेत. मे अखेर मासेमारीचा हंगामात आर्थिक उत्पन्न मिळते. त्यामुळे दोन महिन्यांच्या कालावधीत उदरनिर्वासाठी आर्थिक नियोजन करावे लागते. काही मच्छीमार व्यावसायिक बंदीच्या दोन महिन्यांच्या कालावधीत सुकी मासळी विक्रीतून उदरनिर्वाह करत असतात. या कालावधीत बोटींच्या इंजिनची कामे, नवीन पार्ट बसवणे, नवीन जाळी बनवणे अशी कामे केली जातात. श्रीवर्धन येथे जवळपास साडेसहा हजार मच्छीमारांना कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी धडपड करावी लागते.
वाहतूक खर्चाचा भार
सध्याच्या परिस्थितीत वाहतूक खर्च डोक्यावरून जात असल्याने शहरातील बाजारात जाणे आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरत नाही. १ ऑगस्ट रोजी शासनाच्या नियमावलीनुसार मासेमारी हंगाम सुरू झाला, पण सध्याच्या परिस्थितीत समुद्रातील वादळी वारे, लहरी, खराब वातावरणामुळे मासेमारी सुरूच झाली नसल्याने व्यावसायिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे.
नारळी पौर्णिमेनंतर मासेमारीचा हंगाम सुरू होईल, असे वाटत होते, पण वादळी वारे, खराब हवामानामुळे मासळी अत्यंत कमी प्रमाणात आहे. डिझेल खर्च, खलाशांचा पगार याचा ताळमेळ बसत नाही. या कारणास्तव किनाऱ्यावरच बोटी नांगरून ठेवल्या आहेत.
- हरिदास वाघे, संचालक, श्रीकृष्ण सहकारी मच्छी व्यावसायिक संस्था, श्रीवर्धन
