एमएचबी कॉलनीला शुद्ध, योग्य दाबाने पाणीपुरवठा
‘सकाळ’च्या बातमीचा परिणाम
जोगेश्वरी, ता. ११ (बातमीदार) ः जोगेश्वरी पूर्वेतील सर्वोदयनगर मार्गावरील एमएचबी कॉलनी क्रमांक १७ व २० तसेच आजूबाजूच्या परिसरात महिन्यापासून गढूळ व कमी दाबाने पाणीपुरवठा होत होता. त्यामुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये तीव्र संताप व्यक्त होत होता. कमी दाबाने पाणी येत असल्याने पिण्यासाठी पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नव्हती. तसेच दुर्गंधीयुक्त पाणी मिळाल्याने आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या होत्या. याबाबत ‘सकाळ’च्या बुधवारच्या (ता. १०) अंकात वृत्त प्रकाशित करण्यात आले होते. याची दखल घेत येथील पाणीपुरवठा सुरळीत करण्यात आला आहे.
पालिकेच्या के पूर्वचे सहाय्यक आयुक्त नितीन शुक्ला यांनी जल विभागाला तातडीने पाणीपुरवठा सुरळीत करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर जल विभागाने त्वरित स्थळाला भेट देऊन जलवाहिन्यांची तपासणी सुरू केली आहे. स्वच्छ व पुरेशा दाबाने पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ही कारवाई केवळ तात्पुरती न राहता समस्या कायमस्वरूपी सोडवली जावी, अशी अपेक्षा स्थानिकांनी व्यक्त केली आहे.
