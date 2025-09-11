प्रभाग रचनेबाबत चार हरकती
पनवेल ता. ११ (बातमीदार)ः राज्य शासनाने महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ अंतर्गत पनवेल महापालिकेच्या नव्या प्रभागरचनेचा प्रारूप मसुदा जाहीर केला आहे. या रचनेबाबत अवघ्या चार हरकती दाखल झाल्या असून, नागरिकांसाठी तीन दिवसांचा अवधी शिल्लक आहे.
राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने दिलेल्या अधिकारानुसार पालिका आयुक्तांनी हा मसुदा राजपत्रात प्रसिद्ध केला असून, प्रभागांची एकूण संख्या २० निश्चित करण्यात आली आहे. यामध्ये १८ चार-सदस्यीय व २ तीन-सदस्यीय प्रभागांचा समावेश आहे. नागरिकांना हरकती अथवा सूचना लेखी स्वरूपात आयुक्त, पनवेल महापालिका यांच्याकडे १५ सप्टेंबर २०२५ रोजी किंवा तत्पूर्वी सादर करता येणार आहेत. या तारखेनंतर आलेल्या हरकती विचारात घेतल्या जाणार नाहीत. महापालिका प्रशासनाने नागरिकांना वेळेत सहभाग नोंदवून लोकशाही प्रक्रियेत योगदान देण्याचे आवाहन केले आहे.
‘मतदारांची संख्या वाढणार’
पनवेल महापालिकेच्या प्रभागरचनेचे प्रारूप निवडणूक आयोगाच्या सूचनेनुसार जनतेसाठी जाहीर करण्यात आले आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसारच हे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. मतदारांची संख्या नक्कीच वाढेल. अंतिम प्रारूप झाल्यानंतर प्रभागातील मतदारांचा आकडा निश्चित होईल, अशी माहिती अतिरिक्त आयुक्त पालिकेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी उपायुक्त अभिषेक पराडकर यांनी दिली.
