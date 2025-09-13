अठरा जणांचा प्रभागरचनेला आक्षेप
पालघर, ता. १३ (बातमीदार)ः पालघर नगर परिषदेच्या प्रारूप प्रभागरचनेतील प्रभाग क्रमांक तीन, चार, पाच, सहा, नऊ आणि १४ करिता नागरिकांनी १८ आक्षेप नोंदवले आहेत. प्रारूप प्रभागरचनेबाबत ३१ ऑगस्टपर्यंत सूचना, हरकती मागविण्यात आल्या होत्या.
पालघर नगर परिषदेतर्फे १८ ऑगस्टला भौगोलिक सीमांसह प्रारूप प्रभागरचना जाहीर केली होती. २०११च्या लोकसंख्येच्या आधारे प्रभागरचना करण्यात आली असून शहरात ६८ हजार ९३० लोकसंख्येपैकी अनुसूचित जातीचे ३,४१९ तसेच अनुसूचित जमातीची ९,७२० लोकसंख्या आहे. दोन सदस्य असणाऱ्या प्रभागाची रचना करताना ४,५९५ लोकसंख्या आधारे प्रारूप रचना जाहीर केली आहे. प्रारूप आराखड्यातील प्रभागात किमान ४,१३५ तर कमाल ५,०५५ लोकसंख्या आहे.
