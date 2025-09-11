कोपरी पूर्वतील विकास सोसायटीत आग
२९ मीटर बॉक्स जळून खाक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : येथील कोपरी पूर्व परिसरातील साईनाथ नगरमधील विकास को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीच्या तळमजल्यावर आग लागल्याची घटना घडली. या आगीत तब्बल २९ विद्युत मीटर बॉक्स जळून खाक झाले आहेत. ही घटना गुरुवारी पहाटेच्या सुमारास समोर आली. सुदैवाने या घटनेत कोणालाही दुखापत झाली नसल्याची माहिती आपत्ती व्यवस्थापन अधिकाऱ्यांनी दिली.
कोपरी पूर्व येथील विकास सोसायटी या इमारतीच्या तळमजल्यावरील मीटर बॉक्स रूममध्ये पहाटेच्या सुमारास आग लागली. या आगीची माहिती मिळताच घटनास्थळी कोपरी पोलिस, अग्निशमन दल आणि आपत्ती व्यवस्थापन कक्ष या विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी धाव घेत त्यावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न सुरू केले. त्यानंतर त्या आगीवर पहाटे ५ वाजण्याच्या सुमारास पूर्णपणे नियंत्रण मिळविण्यात अग्निशमन दलाच्या जवानांना यश आले. या घटनेत सुदैवाने कोणालाही दुखापत झाली नसली तरी त्या मीटर रूममधील २९ मीटर बॉक्स पूर्णपणे जळून खाक झाले आहेत, अशी माहिती आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी यासीन तडवी यांनी दिली.
