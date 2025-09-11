प्रभाग रचना हरकती सुनावणीवेळी गोंधळ
प्रभागरचना हरकती सुनावणीवेळी गोंधळ
कल्याण, ता. ११ (वार्ताहर) : कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आगामी निवडणुकीसाठी होणाऱ्या प्रभागरचना हरकतींच्या सुनावणीदरम्यान गोंधळ उडाला आहे. सामाजिक कार्यकर्ते श्रीनिवास घाणेकर यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना अंकगणित शिकले आहेत का, असा सवाल करत सुनावणी केंद्राबाहेर संताप व्यक्त केला.
प्रभागरचना हरकतींच्या सुनावणीसाठी नागरिकांना क्रमांकानुसार बोलवले जाणे अपेक्षित असते. घाणेकर यांचा नंबर तीन होता आणि त्यानुसार एक, दोन, तीन क्रमांकाच्या नागरिकांना सुनावणीसाठी बोलविणे आवश्यक होते; मात्र केडीएमसी अधिकाऱ्यांनी अनुक्रमे एक, दोन आणि चार क्रमांकाच्या नागरिकांना बोलवल्याचे लक्षात आले. यामुळे घाणेकर यांनी या अनुक्रमणात बिघाड असल्याचा आरोप केला आणि गोंधळ घालत केंद्राबाहेर उतराव दाखवला. केडीएमसी अधिकाऱ्यांनी त्यांना समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण घाणेकरांच्या प्रश्नांवर अधिकारी अनुत्तरीत राहिले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.