बदलापूर - मुंबई हायवे दुपारच्या वेळेत ब्लॉक!
बदलापूर-मुंबई हायवे दुपारच्या वेळेत ब्लॉक
शाळा सुटल्यानंतर वाहतूक कोंडी; पालकांची वाहने थेट रस्त्यावर
बदलापूर, ता. ११ (बातमीदार) : बदलापूर पूर्वेकडील एका इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळेतील विद्यार्थ्यांना शाळा सुटल्यावर आणायला येणाऱ्या पालकांच्या नियमभंगामुळे बदलापूर मुंबई महामार्गावर मोठी वाहतूक कोंडी होत आहे. पालक स्वतःच नियम पाळत नाहीत. दुचाकी रस्त्यावरच उभी करून विद्यार्थ्यांची वाट पाहत असल्याने संपूर्ण रस्ता ब्लॉक होतो.
बदलापूर मुंबई महामार्गावरील उपजिल्हा रुग्णालयाच्या जवळ असलेल्या या खासगी शाळेत हजारो विद्यार्थी शिक्षण घेतात. दुपारी दोनच्या सुमारास शाळा सुटते, तेव्हा पालकांच्या वाहनांची मोठी गर्दी होते. दुचाकीचालक पालक शाळेच्या समोर थेट रस्त्यावर दुचाकी उभी करून पाल्याची वाट पाहतात. एका पालकाने अशी वागणूक केल्याने इतर पालकही त्याचे अनुकरण करतात, ज्यामुळे रस्ता वाहतुकीसाठी बंद पडतो. दुपारच्या वेळी, जरी वाहनांची वर्दळ कमी असली तरी, रस्ता ब्लॉक होऊन इतर वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. महामार्ग असल्याने या ठिकाणी अपघात होण्याचीही भीती व्यक्त केली जाते.
शाळेच्या समोर वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी वाहतूक पोलिसांसाठी चौकी उभी करण्यात आली आहे, पण शाळा सुटण्याच्या वेळी ही चौकी बंद असते आणि पोलिसही उपस्थित नसतात. त्यामुळे वाहतूक कोंडी अजून वाढते. वाहनचालक आणि नागरिक प्रशासनाकडे पालकांना नियम पाळण्यास भाग पाडण्यासाठी योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी करत आहेत.
शाळा प्रशासनाला पालकांना सूचना देण्यात येईल की ते शाळेच्या आवारात वाहने उभी करावीत. तसेच चौकी बंद असण्यामागे वाहतूक पोलिसांची कमतरता असून, पोलिस मोठ्या रस्त्यांवर वाहतूक नियंत्रणासाठी असतात. त्यामुळे ही चौकी बंद राहते.
- विजय पुराणिक, वाहतूक पोलिस निरीक्षक
