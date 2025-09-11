मालमत्ता ऑनलाईन प्रणालीची गती मंदावली
मालमत्ता ऑनलाइन प्रणालीची गती मंदावली
नऊ हजार मालमत्तांपैकी अवघ्या २५७ मालमत्तांची संकेतस्थळावर नोंद
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : ठाणे जिल्हा परिषदेचा कारभार एकीकडे पारदर्शक व गतिमान होण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येत आहे. अशातच जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यांची माहिती एका क्लिकवर उपलब्ध व्हावी, यासाठी ऑनलाइन नोंद प्रणाली तयार केली आहे. त्यानुसार नऊ हजार ४४७ मालमत्तांचा शोध घेतला असून, त्यापैकी अवघ्या २५७ मालमत्तांच्या ऑनलाइन नोंदी करण्यात आल्या असल्याचे दिसून येत आहे.
जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या शहर व तालुक्यांच्या ठिकाणी आणि ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणावर जागा, मालमत्ता आहेत. या जागांवरील अतिक्रमणाचा परिणाम जिल्हा परिषदेच्या महसुलावर होत होता. याची दाखल घेत ठाणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रोहन घुगे यांनी मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून त्यांची ऑनलाइन नोंद प्रणाली तयार केली. त्या प्रणालीचे ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या हस्ते अनावरणदेखील करण्यात आले. यानुसार आतापर्यंत नऊ हजार ४४७ मालमत्तांचा शोध घेण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे ग्रामस्थ, ग्रामपंचायती आणि प्रशासन यांच्यात समन्वय व पारदर्शक कार्यपद्धती निर्माण होईल. ही डिजिटल प्रणाली केवळ मालमत्ता नोंदीसाठीच नव्हे, तर मालमत्तेचे संरक्षण, नियोजन, सुविधा उपलब्धता, देखभाल आणि उत्पन्न वाढ यासाठीसुद्धा अत्यंत प्रभावी ठरणार असल्याचा विश्वास रोहन घुगे यांनी व्यक्त केला होता.
दरम्यान, ही ऑनलाइन प्रणाली सुरू होऊन दीड ते दोन महिन्यांचा कालावधी लोटला आहे. असे असतानादेखील मालमत्ता नोंद प्रणालीवर नऊ हजार ४४७ पैकी अवघ्या २५७ मालमत्तांची नोंद केलेली असल्याचे बाब समोर आली आहे. त्यामुळे मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेली ऑनलाइन नोंदणी प्रणालीचा वेग मंदावला असल्याचे दिसून येत आहे.
अंबरनाथ तालुक्यातील मालमत्तांच्याच नोंदी
ठाणे जिल्ह्यातील पाच तालुक्यांतील ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषदेच्या मालकीच्या असलेल्या मालमत्तांचा शोध घेऊन त्यांचे ऑनलाइन प्रणालीद्वारे नोंदणी करण्यात येत आहे. असे असले तर प्रत्यक्षात मात्र पाच तालुक्यांपैकी केवळ अंबरनाथ तालुक्यातील ग्रामपंचायत विभागाच्या १७६, तर बांधकाम विभागाच्या १४, एकात्मिक बालविकास प्रकल्पाच्या ४३, प्राथमिक विभागच्या दोन आणि पशुसंवर्धन विभागाची एक मालमत्तांची ऑनलाइन नोंद करण्यात आली असल्याचे दिसून येत आहे. त्याव्यतिरिक्त भिवंडी तालुक्यातील ग्रामपंचायत एक आणि बांधकाम विभागाच्या चार तसेच शहापूर तालुक्यातील बांधकाम विभागाच्या सात मालमत्तांच्या नोंदी करण्यात आल्या आहेत.
