नवीन २५ इलेक्ट्रिक बसची ठाणेकरांना प्रतीक्षा
नवीन २५ इलेक्ट्रिक बसची ठाणेकरांना प्रतीक्षा
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : ठाणेकरांना पर्यावरणपूरक व दर्जेदार गारेगार प्रवास व्हावा, यासाठी ठाणे परिवहनच्या ताफ्यात टप्प्याटप्याने इलेक्ट्रिक बस दाखल होत आहेत. अशातच पंतप्रधान इलेक्ट्रिक बस योजनेतून १०० बस दाखल होणार आहेत. त्यापैकी पहिल्या टप्प्यात २५ बस ठाणे परिवहनला मिळणार होत्या; मात्र त्या बसमधील तांत्रिक अडचणी असल्याचे समोर आल्याने त्या बस ठाणे परिवहनला प्राप्त होण्यासाठी आणखी महिनाभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यामुळे नवीन इलेक्ट्रिक बसची ठाणेकरांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
ठाणे शहरातील झपाट्याने होणारा विस्तार त्याचबरोबर नागरीकरणामुळे शहराच्या लोकसंख्येतदेखील वाढ होत आहे. ठाणेकरांसाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था असलेल्या टीएमटी प्रशासनाच्या ताफ्यात असलेल्या अपुऱ्या, नादुरुस्त आणि जुन्या बसगाड्यांमुळे नेहमी नागरिकांकडून टीका करण्यात येत असते. अशातच ठाणेकरांचा प्रवास सुखकर आणि पर्यावरणस्नेही व्हावा, यासाठी महापालिका प्रशासनाने प्रदूषणविरहित अशा इलेक्ट्रिक बसेस घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय स्वच्छ हवा उपक्रमांतर्गत इलेक्ट्रिक बस टप्प्याटप्प्याने खरेदी करण्यात येत आहे. त्यानुसार यापूर्वी या उपक्रमांतर्गत १२३ पर्यावरणपुरक इलेक्ट्रिक बस खरेदी केल्या आहेत. यात १२ आणि नऊ मीटर लांबीच्या बसचा समावेश आहे. १२ मीटरच्या इलेक्ट्रिक बसमध्ये ४० प्रवासी बसतील एवढी आसन क्षमता आहे. यातील काही बस घोडबंदर बोरिवली मार्गावर सुरू केल्या आहेत. याशिवाय ठाणे ते खिडकाळी या मार्गावरदेखील ही बस सुरू आहे. या सर्व बस वातानुकूलित आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे डिझेल बसच्या तुलनेत यांचा खर्च कमी येतो. या इलेक्ट्रिक बसपायी प्रति किमी सुमारे २५ रुपयांची बचत होते. एक इलेक्ट्रिक बस दिवसाला सुमारे १०० ते १२० किमी अंतर धावते. याचा विचार केल्यास एका इलेक्ट्रिक बस मागे दिवसाला साधारण अडीच हजार, तर महिन्याला ७५ हजार रुपयांची बचत होते.
दरम्यान, पंतप्रधान इलेक्ट्रिक बस योजनेच्या माध्यमातून १०० नवीन गाड्या ठाणे परिवहन सेवेला मिळणार आहेत. या बस मार्च अखेरीपर्यंत ठाणे परिवहन सेवेत दाखल होणार होत्या; मात्र त्याला आता विलंब होणार असून, या बस जुलै अखेरीपर्यंत ठाणे परिवहन सेवेच्या ताफ्यात सामील होण्याची शक्यता वर्तवली होती; मात्र त्या बसमध्ये तांत्रिक अडचणी असल्याचे निदर्शनास आल्याने या अडचणी दूर करण्याचे काम सुरू आहे. आता तांत्रिक दुरुस्ती झाल्यानंतर त्याचे पुन्हा एकदा परीक्षण करण्यात येईल. त्यानंतरच या बस ठाणे परिवहन सेवेत दाखल होणार आहेत.
पीएम ई-बसमध्ये पडताळणीत काही तांत्रिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. त्या अडचणी दूर झाल्यानंतरच या बस ठाणे परिवहन सेवेत दाखल होतील. यासाठी किमान महिनाभराचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे.
- भालचंद्र बेहरे, व्यवस्थापक, टीएमटी.
.............................
डिझेल बसच्या तुलनेत प्रतिकिमी २५ रुपयांची बचत.
एका बसमागे दिवसाला सुमारे अडीच हजार, तर महिन्याला ७५ हजार रुपयांची बचत.
पंतप्रधान ई-बस योजनेअंतर्गत १०० बस ठाणे शहरासाठी मंजूर.
.........................
९ मीटरच्या : ६० बस
१२ मीटरच्या : ४० बस
.............................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.