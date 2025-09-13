कारची काच फोडून रोकड लांबवली
कारची काच फोडून रोकड चोरली
डोंबिवली, ता. १३ : कल्याण-डोंबिवली परिसरात चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. गुरुवारी (ता. ११) दोन वेगवेगळ्या ठिकाणी चोरीच्या घटना घडल्या आहेत. एक घरफोडीची तर दुसरी कारमधून रोकड चोरीची घटना आहे. या दोन्ही घटनांमध्ये चोरट्यांनी मिळून एक लाख चार हजार ८०० रुपयांची लूट केली आहे. पहिल्या घटनेत सीमा रवी रणपिसे (रा. बेतुरकर पाडा, कल्याण पश्चिम) यांच्या घराचे कुलूप तोडून अज्ञात चोरट्याने घरात घुसून चार हजार ८०० रुपयांचा ऐवज चोरून नेला. दुसऱ्या घटनेत संग्राम सयाजी बच्चे पाटील (रा. गायकर कंपाउंड, गोलवली पूर्व) यांनी पार्क केलेल्या गाडीच्या (एमएच ०५ एफव्ही ०३७०) मागील काचेला नुकसान करून चोरट्याने गाडीत ठेवलेली बॅग आणि त्यामधील एक लाख रुपये रोख रक्कम चोरून नेली. या दोन्ही घटनांबाबत मानपाडा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.
