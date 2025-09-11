गणेशोत्सवात एसटीची करोडोची धाव
सहा लाख प्रवाशांची ने-आण; रायगड एसटीला तब्बल ३.९४ कोटींचे उत्पन्न
पेण, ता. ११ (वार्ताहर) : कोकणातील गणेशोत्सव हा नेहमीच कोकणवासीयांच्या ओढीमुळे विशेष ठरतो. यंदाही गणेशभक्तांच्या मोठ्या लोंढ्याला तोंड देताना रायगड जिल्ह्यातील लालपरीने तब्बल आठ लाख ३९ हजार ७६६ किलोमीटर प्रवास करून सहा लाख सहा हजार ३६३ प्रवाशांची ने-आण केली. या सेवेतून रायगड एसटी महामंडळाला तब्बल तीन कोटी ९४ लाख ४९ हजार २८४ रुपयांचे उत्पन्न मिळाले आहे.
गणेशोत्सवाच्या काही दिवस आधीच एसटी महामंडळाने प्रवाशांना आगाऊ आरक्षणाची सूचना केली होती. मुंबई, ठाणे, बोरिवली, पालघर, नालासोपारा आदी ठिकाणांहून कोकणाकडे निघालेल्या भाविकांसाठी रायगड हे मुख्य प्रवेशद्वार ठरते. त्यामुळे महाड, अलिबाग, पेण, श्रीवर्धन, कर्जत, रोहा, मुरूड आणि माणगाव या आठ आगारांमधून विशेष नियोजन करून बसेस सोडण्यात आल्या.
२ ते ७ सप्टेंबर या सहा दिवसांच्या कालावधीत एसटीने सातत्याने प्रवाशांना सुखकर व सुरक्षित प्रवास उपलब्ध करून दिला. गर्दीच्या काळातही वेळापत्रक पाळणे, अतिरिक्त बसेस सोडणे, चालक-वाहक व कर्मचाऱ्यांची वाढती जबाबदारी यामुळे प्रवाशांचा प्रवास अधिक सोयीस्कर झाला. परिणामी, मागील वर्षीप्रमाणेच यंदाही लालपरीवर प्रवाशांचा विश्वास दुप्पट वाढला.
योग्य नियोजनाचे फलित
विभाग नियंत्रक दीपक घोडे यांनी सांगितले की, गणेशोत्सव काळात प्रवाशांच्या वाढत्या मागणीला न्याय देण्यासाठी आम्ही योग्य नियोजन केले. यामुळे लाखो प्रवाशांचा प्रवास सुखकर पार पडला. पुढील काळातही प्रवाशांच्या हितासाठी एसटी प्रशासन सदैव सज्ज असेल. गणेशभक्तांसाठी परवडणारी, सुरक्षित आणि विश्वासार्ह वाहतूक सुविधा पुरवणारी लालपरी पुन्हा एकदा कोकणवासीयांच्या उत्सवात अनिवार्य ठरली आहे. प्रवाशांनीही एसटीच्या या सेवेबद्दल समाधान व्यक्त करून प्रशासनाचे आभार मानले.
