साई मैदानाचे सुशोभीकरण मार्गी
अंबरनाथ, ता. ११ (बातमीदार) : अंबरनाथच्या साई विभागातील साई मैदानाचे सुविधांसह सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे. या अनुषंगाने आमदार डॉ. बालाजी किणीकर यांनी परिसरातील नागरिकांशी संवाद साधून त्यांच्या सूचना जाणून घेतल्या.
पूर्वेकडील सूर्योदय सोसायटीजवळील मैदानाच्या सुशोभीकरणासाठी झालेल्या चर्चेला आमदार डॉ. किणीकर, माजी नगराध्यक्ष सुनील चौधरी, माजी नगरसेवक कुणाल भोईर, स्वप्नील बागुल, भाजप नेते संजय आदक तसेच रहिवासी आणि ज्येष्ठ नागरिक उपस्थित होते. चर्चेनंतर रहिवासी आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी दिलेल्या सूचनांचे निवेदन पालिका प्रशासनाकडे सादर केले जाणार असल्याची माहिती माजी नगराध्यक्ष चौधरी यांनी दिली. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांच्या पाठपुराव्यामुळे पाच कोटी रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, आमदार डॉ. किणीकर यांच्या सहकार्याने खासदार निधीतून मैदानाचे सुशोभीकरण केले जाणार आहे. सूर्योदय मैदानासाठी दहा वर्षांपासून केलेल्या प्रयत्नांबद्दल स्थानिक रहिवासी हिंदुराव यांनी माजी नगराध्यक्ष चौधरी यांच्या कार्याचे कौतुक केले. तसेच खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे, आमदार डॉ. किणीकर आणि माजी नगराध्यक्ष चौधरी यांचे आभार मानले.
