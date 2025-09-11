पाऊसांच्या विश्रांतीनंतर आता रस्त्यावर धूळधाण
पावसाच्या विश्रांतीनंतर आता रस्त्यावर धुळीचे लोट
वाहनचालक त्रस्त; श्वसनासंबंधी आजाराची शक्यता
वाशी, ता. ११ (बातमीदार) ः गणरायाचा प्रवास निर्विघ्न व्हावा यासाठी प्रशासनाने गणेशोत्सवापूर्वी खड्डे बुजवण्याचा प्रयत्न केला होता. या खड्ड्यांना रेती-खडीचा मुलामा देण्यात आला होता. अशातच पावसाने आता उघडीप दिल्याने सिमेंटच्या रस्त्यांच्या बाजूला साचलेल्या मातीची आता धूळधाण उडाली आहे. ठाणे-बेलापूर मार्गावर व अंतर्गत रस्त्यावर धुळीचे लोट दिसत आहेत. या धुळीचा त्रास प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात होत आहे.
रस्त्यावरील खड्ड्यांना रेती-खडीचा मुलामा देऊन बुजवण्याचा प्रयत्न पालिकेकडून करण्यात आला होता. तात्पुरत्या स्वरूपात बुजवलेल्या खड्ड्यांमधील मातीची आता निघाली असून, रस्त्यांवर धूळ उडत आहे. रस्त्यावरील धुळीने चालक आणि पादचाऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे.
महापे-शिळफाटा रस्ता, दिघा ते पावणे एमआयडीसीतील अंतर्गत रस्ते, तुर्भे नाका ते इंदिरानगर व एमआयडीसीत जाणारा रस्ता, ऐरोलीतील पटनी कंपनीजवळचा रस्ता, ठाणे-बेलापूर मार्ग, एमआयडीसीतील पट्टीतील रस्ते, औद्योगिक पट्ट्यात धुळीचे लोट पाहायला मिळत आहेत. त्यामुळे एमआयडीसीतील कामागारही बेजार झाले आहेत.
दमा, खोकला, सर्दीसारखे आजार
ठाणे-बेलापूर मार्गावर स्विपिंग मशिनचा वापर करण्यात येतो, पण स्विपिंग मशिनने पूर्णपणे रस्ता साफ होत नाहीत. त्यामुळे ठाणे-बेलापूर मार्गावरदेखील धुळीचे लोट दिसत आहेत. रस्त्यांच्या बाजूला साचलेली माती हवेत उडत असल्याने नागरिकांच्या नाकातोंडात जात आहे. त्यांना दमा, खोकला, सर्दीसारखे आजारदेखील होत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना तोंडाला रुमाल लावूनच फिरावे लागत आहे.
एमआयडीसीतील रबाळे येथील कंपनीत मी कामावर जात असताना धुळीने कपडे पूर्णपणे खराब होतात. रस्त्यावरून एखादे वाहन गेल्यास धुळीचे लोट पूर्णपणे अंगावर येतात. तर रस्त्याने उडणाऱ्या धुळीने नाका तोंडात धूळ जाते.
- रमेश सूर्यवंशी, कामगार, रबाळे एमआयडीसी
पावसाळ्यात रस्त्याने चालताना अंगावर चिखल उडायचे व आता पावसाळा संपल्यांनतर धुळीचे लोट उडत आहेत. धुळीमुळे रस्त्याने चालताना श्वास घेणेही मुश्किल झाले आहे.
- दिलीप बिऱ्हाडे, नागरिक
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.