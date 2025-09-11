कळंबोली वसाहतीतील प्रभाग दहा उजळला!
कळंबोली वसाहतीतील प्रभाग १० उजळला!
माजी नगरसेवक विजय खानावकर यांच्या पाठपुराव्याला यश
पनवेल, ता. ११ (बातमीदार) ः कळंबोली वसाहतीतील प्रभाग १० अखेर प्रकाशमान झाला आहे. माजी नगरसेवक विजय खानावकर यांनी सातत्याने केलेल्या प्रयत्नांमुळे प्रभागातील तब्बल २४ ठिकाणी हायमास्ट दिव्यांचे लोकार्पण करण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे नागरिकांच्या दीर्घकाळच्या अंधाराच्या समस्येवर पूर्णविराम मिळाला असून, गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर कळंबोलीत उत्सवी वातावरण उजळून निघाले आहे.
कळंबोली वसाहतीतील अनेक चौकांमध्ये पथदिवे असले तरी काही महत्त्वाच्या ठिकाणी अंधाराचे साम्राज्य होते. यामुळे नागरिकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागत होता. ही समस्या लक्षात घेऊन माजी नगरसेवक विजय खानावकर यांनी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. त्यांनी वारंवार पत्रव्यवहार करून आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करत हायमास्ट दिवे बसवण्याचा प्रस्ताव पुढे रेटला. अखेरीस सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर २४ हायमास्ट दिव्यांचे लोकार्पण करण्यात आले. या दिव्यांमुळे नागरिकांच्या वाटेतील अंधार दूर झाला असून, सुरक्षा आणि सोयी-सुविधा वाढल्या आहेत. रात्रीच्या वेळी प्रमुख चौक प्रकाशमय झाल्याने वाहतुकीलादेखील मोठी मदत झाली आहे. गणेशोत्सवात वातावरण अधिक प्रकाशमान झाल्याने नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले आहे. नागरिकांचा दीर्घकालीन प्रश्न सोडवून दिल्याबद्दल प्रभाग १० मधील रहिवाशांनी माजी नगरसेवक विजय खानावकर यांचे मनःपूर्वक आभार मानले आहेत.
...............
चौकट
या ठिकाणी बसवले दिवे
हायमास्ट बसवण्यात आलेल्या ठिकाणांमध्ये विठ्ठल मंदिर चौक, सेक्टर-३, हनुमान मंदिर चौक, सेक्टर-३, गणपती मंदिर सेक्टर-२, प्रदीप स्पोर्ट सेक्टर २, ए. आ. जी. २ सेक्टर-२, रॉयल येस पी. एच. सेक्टर-२, शिव प्लाझा बिल्डिंग सेक्टर-१, सूर्य विहार बिल्डिंग सेक्टर-१, जाधववाडी, चौधरी आळी, पोपेटा आळी, चव्हाठा, काळभैरव मंदिर, मोहिते आळी, भगत आळी, पाटील आळी (कळंबोली गाव) यांचा समावेश आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.