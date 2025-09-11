प्रभाग रचनेत नेरूळ गावाचे विभाजन; ग्रामस्थांचा तीव्र संताप
प्रभागरचनेत नेरूळ गावाचे विभाजन; ग्रामस्थांचा तीव्र संताप
गाव एकसंघ ठेवण्याची मागणी, आंदोलनाचा इशारा
नेरूळ, ता. ११ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या नव्या प्रभागरचनेत नेरूळ गावाचे दोन भाग करण्यात आल्याने ग्रामस्थांमध्ये तीव्र असंतोष निर्माण झाला आहे. गावदेवी मंदिर आणि गावदेवी तलाव यांसारख्या परंपरागत व सांस्कृतिक वास्तू वेगवेगळ्या प्रभागांत विभागल्या गेल्याने ग्रामस्थांनी संताप व्यक्त केला आहे. गावाला कृत्रिमरीत्या फोडण्यामागे राजकीय हेतू असल्याचा आरोप करीत मूळ गावठाण तसेच विस्तारित गावठाण हे एकाच प्रभागात ठेवावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे.
नवी मुंबईतील प्रभागरचना प्रक्रियेत मापदंड आणि नियमांचे उल्लंघन झाल्याचा आरोप सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनी केला आहे. विशेष म्हणजे नेरूळ गावातील या प्रश्नावर सर्वच पक्षांचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी एकमताने ग्रामस्थांच्या बाजूने उभे ठाकले आहेत. प्रशासनाने गावाचा एक भाग प्रभाग २३मध्ये तर दुसरा भाग प्रभाग २४मध्ये समाविष्ट केला आहे. नैसर्गिक नाले, मोठे रस्ते, रेल्वे मार्ग यांचा विचार न करता गावातील अरुंद गल्लीतूनच विभाजनाची रेषा मारण्यात आली आहे. यामुळे ग्रामस्थांचा संताप शिगेला पोहोचला असून, येत्या निवडणुकीत मतदानावर याचा परिणाम होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. गावाच्या विकासाला खीळ घालण्याचे हे षडयंत्र असल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. नवी मुंबईतील सर्वाधिक हरकती नेरूळ गावातूनच आल्या आहेत, हे विशेष लक्षवेधी आहे. माजी नगरसेवक नामदेव भगत, गिरीश म्हात्रे यांच्यासह अनेक सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांनीही प्रभागरचनेवर आक्षेप घेतला आहे. प्रशासनाने ग्रामस्थांचा रोष लक्षात न घेतल्यास तीव्र आंदोलन छेडले जाईल, असा इशाराही ग्रामस्थ व स्थानिक नेत्यांनी दिला आहे. त्यामुळे नवी मुंबई महापालिका प्रशासनासमोर नेरूळ गावाचा प्रश्न गंभीर स्वरूप धारण करू लागला आहे.
