उरण तालुक्यातील खड्डेमय रस्त्यांवरून शेकाप आक्रमक
तातडीने दुरुस्त न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा
उरण, ता. ११ (वार्ताहर) : तालुक्यातील रस्त्यांची दुरवस्था दिवसेंदिवस भीषण होत चालली आहे. सर्वत्र खड्डेयुक्त रस्त्यांमुळे नागरिकांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. या गंभीर प्रश्नावर शेतकरी कामगार पक्ष (शेकाप) आक्रमक झाला आहे. तालुका चिटणीस रवी घरत यांच्या नेतृत्वाखाली शेकापच्या कार्यकर्त्यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयावर धडक देत अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले. खड्डे तातडीने बुजवले नाहीत, तर रस्त्यावर उतरून तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा या वेळी देण्यात आला.
तालुक्यातील खोपटा-कोप्रोली, पिरकोन-आवरे-चिर्ले ते दिघोडा, गव्हाण फाटा-दिघोडे, तसेच कोस्टल रोड या रस्त्यांची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. खड्डेमय रस्त्यांमुळे वाहनधारकांना अक्षरशः कसरत करून प्रवास करावा लागत आहे. यामुळे सातत्याने छोटे-मोठे अपघात घडत आहेत. खोपटा पुलावरील खड्ड्यांमुळे वाहनधारकांचा जीव धोक्यात आला आहे. तात्पुरती डांबरी पॅचवर्क केली जात असली तरी काही दिवसांत रस्ते पुन्हा जैसे थे होतात, अशी तक्रार वाहनचालकांनी केली आहे. याशिवाय कंटेनर उभे राहिल्याने वाहतूक कोंडीची समस्या गंभीर झाली आहे. परिणामी विद्यार्थी, कामगार, नोकरदार, व्यापारी, ॲम्बुलन्स सेवा यांना मोठा फटका बसत आहे. रस्त्यांसाठी निधी मंजूर असूनही कामे वेळेत पूर्ण होत नसल्याबद्दल नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. त्यामुळे लवकरच या रस्त्यांची कामे पूर्ण करावीत, नाहीतर आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा तालुका चिटणीस रवी घरत यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे उपअभियंता यांना दिला आहे. या वेळी सार्वजनिक बांधकाम विभागकडून उपअभियंता नरेश पवार, नरेश सोनवणे आदी आधिकारीवर्ग उपस्थित होते. या वेळी शेकापचे मध्यवर्ती कमिटी सदस्य नरेश घरत, ॲड. सागर कडू, यशवंत ठाकूर, संदीप गावंड, सुरेश पाटील, विजय कडू, शंकर भोईर, तसेच महिला आघाडीच्या वैशाली पाटील व नयना पाटील यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
