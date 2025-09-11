ते विधान त्यांनी स्वतःबद्दलच केले : नरेश म्हस्के
ते विधान त्यांनी स्वतःबद्दलच केले : नरेश म्हस्के
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. ११ : रावण खलनायक का ठरला? कारण त्याने दुसऱ्याच्या पत्नीचं अपहरण केल. नाईकांनी हे विधान एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी अप्रत्यक्षपणे वापरले नसून त्यांनी हे विधान स्वतःबद्दलच केले असेल, असा टोला खासदार नरेश म्हस्के यांनी वनमंत्री गणेश नाईक यांना लगावला. गणेश नाईक यांनी सेवा पंधरवड्यानिमित्त पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना ठाण्यात सत्ता हवी असेल तर रावणाच्या अहंकाराचे दहन करावे लागेल, असे विधान केले होते. त्या विधानाचा समाचार घेताना म्हस्के यांनी हा टोला लगावला.
ठाणे महापालिका निवडणुकांच्या तोंडावर भाजप आणि शिवसेना (शिंदे गट) यांच्यातील राजकीय संघर्ष अधिकच तीव्र होताना दिसत आहे. ठाण्यातील वर्तकनगर येथे काही दिवसांपूर्वी भाजप कार्यालय सेवा पंधरवड्यानिमित्त पार पडलेल्या बैठकीत वनमंत्री गणेश नाईक यांनी पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना, नवी मुंबई महापालिकेत मी पक्षाला सत्ता मिळवून दिली. ठाण्यातही सत्ता मिळवून देऊ शकतो. त्यासाठी रावणाच्या अहंकाराचे दहन करावे लागेल. तुम्ही तयार आहात का, अशी विचारणा केली. त्यास भाजप कार्यकर्त्यांनीदेखील प्रतिसाद दिला. वरिष्ठ नेते महायुतीबाबत निर्णय घेतील. पण कार्यकर्त्यांचा सन्मान न झाल्यास मी पहिला विरोध करणारा असेन, असे सांगत नाईकांनी युतीबाबतही स्पष्ट भूमिका मांडली होती.
त्यानंतर नरेश म्हस्के यांनी या विधानाला तत्काळ उत्तर दिले आहे. म्हस्के म्हणाले, ‘‘रावण खलनायक का ठरला? कारण त्याने दुसऱ्याच्या पत्नीचं अपहरण केलं. त्यामुळे नाईकांनी हे विधान एकनाथ शिंदे यांच्यासाठी नाही, तर स्वतःबद्दलच केलं असेल. रावणाच्या पावलावर पाऊल ठेवून कोण चाललंय, हे सगळ्या जगाला माहीत आहे. राम कोण आणि रावण कोण हे आम्हाला जास्त बोलायला लावू नका.’’
