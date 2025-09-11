पोलीस अंमलदाराची आत्महत्या
उलवेत पोलिसाची आत्महत्या
नवी मुंबई, ता. ११ (वार्ताहर) : पत्नीसोबतच्या वादातून एका पोलिस कर्मचाऱ्याने गुरुवारी (ता. ११) पहाटे राहत्या घरी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. स्वप्नील अशोक लोहार (वय ३५) असे या मृत कर्मचाऱ्याचे नाव असून, ते नवी मुंबई पोलिस दलात सानपाडा पोलिस ठाण्यात कार्यरत होते.
ही घटना उलवे, सेक्टर-२४ मधील एकनाथ सदन इमारतीत घडली. दोन दिवसांपूर्वी त्यांच्या पत्नीसोबत घरगुती कारणावरून भांडण झाले होते, त्यानंतर त्यांची पत्नी मुलासह छत्रपती संभाजीनगरला निघून गेली होती. गुरुवारी पहाटे दोन वाजण्याच्या सुमारास लोहार आणि त्यांच्या पत्नीमध्ये फोनवरून पुन्हा वाद झाला. या वेळी लोहार यांनी व्हिडिओ कॉलवर आत्महत्येची धमकी दिली. त्यांच्या पत्नीने तातडीने याची शेजाऱ्यांना आणि उलवे पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेऊन दरवाजा तोडून आत प्रवेश केला असता, लोहार बेडरूममध्ये गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळले. पोलिसांनी त्यांना तत्काळ रुग्णालयात दाखल केले; परंतु डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. उलवे पोलिसांनी याप्रकरणी अपघाती मृत्यूची नोंद करून पुढील तपास सुरू केला आहे.
हरहुन्नरी कलाकार हरपल्याने पोलिस दलात हळहळ
लोहार हे एक उत्तम बॉक्सर आणि गायक म्हणूनही ओळखले जात होते. गेल्या वर्षी नवी मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या ‘जल्लोष वर्दीतल्या दर्दींचा’ या कार्यक्रमात त्यांनी गाणे सादर करून उपस्थितांची मने जिंकली होती. त्यांच्या अकाली निधनाने पोलिसदलात हळहळ व्यक्त होत आहे.
