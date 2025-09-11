आदिवासींचा हक्कासाठी लाँग मार्च
टोकावडे, ता. ११ (बातमीदार) : आदिवासी समाजाच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि प्रलंबित मागण्यांसाठी १४ सप्टेंबरला सकाळी ११ वाजता शहापूर येथून ‘उलगुलान’ लाँग मार्च सुरू होणार आहे. तो १६ सप्टेंबरला मंत्रालयात धडकणार आहे. अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष लकी भाऊ जाधव यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या या मोर्चात राज्यातील आदिवासी संघटनांचे जिल्हाप्रमुख, तालुकाध्यक्ष आणि सकल आदिवासी बांधव मोठ्या संख्येने सहभागी होणार आहेत. याबाबतचे निवेदन शहापूर तहसीलदार आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
आंदोलनाद्वारे सरकारकडे एकूण १९ महत्त्वांच्या मागण्या सादर केल्या जाणार आहेत. त्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी सल्लागार परिषदेची बैठक १५ दिवसांत घेणे, जात पडताळणी कायदा २००० मध्ये सुधारणा करून पडताळणी समित्यांना पुनर्तपासणीचे अधिकार देणे, सरकारमधील ८५ हजार रिक्त जागांची कृती योजना जाहीर करणे, अनुसूचित क्षेत्रातील नियुक्त उमेदवारांना कायम करणे, एमपीएससी व आरोग्य विभागातील १५४१ पदांची तातडीने भरती करणे, वस्तीगृह प्रवेशासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य करणे, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय योजना ग्रामीण भागात सुरू करणे, बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर सीआयटी चौकशी करून दोषींना सेवेतून बडतर्फ करणे, प्रलंबित वैधता प्रकरणे विशेष मोहिमेतून निकाली काढणे, तसेच बोगस जात प्रमाणपत्रे रद्द करणे अशा मागण्या आहेत. तसेच, मेडिकल क्षेत्रातील बोगस उमेदवारांवर दंड लावून पदवी रद्द करावी आणि त्या जागी मूळ आदिवासी विद्यार्थ्यांना प्रवेश द्यावा, धनगर व बंजारा जातींची आदिवासी प्रवर्गातील घुसखोरी थांबवावी, नाशिक आदिवासी आयुक्तालयातील आंदोलनातील कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा आणि दाखल गुन्हे मागे घ्यावेत, या मागण्याही समाविष्ट आहेत. आदिवासी समाजावर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात आणि बिंदू नियमावलीतील तफावती दूर करण्यासाठी हा ऐतिहासिक लाँग मार्च काढला जात असल्याचे आयोजकांनी सांगितले. मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, असा इशारा देण्यात आला आहे.
