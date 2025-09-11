काठमांडू व पोखरा येथे अडकून पडलेले १०५ प्रवासी बसद्वारे भारतात परतण्यासाठी निघाले
काठमांडू, पोखरा येथे अडकलेले प्रवासी परतीच्या वाटेवर
मुरबाड, ता. ११ (बातमीदार) : मुरबाड तालुक्यातून नेपाळमध्ये पर्यटनासाठी गेलेल्या १०५ पर्यटकांनी परतीचा प्रवास सुरू केला आहे. सर्व प्रवासी सुखरूप आहेत, अशी माहिती मुरबाड तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते रामभाऊ दळवी यांनी पोखरा येथून परत निघताना ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.
पोखरा येथून गुरुवारी (ता. ११) सकाळी ११ वाजता ६५ प्रवासी बसद्वारे परतीच्या प्रवासाला लागले आहेत. त्यामध्ये ३० महिलांचा समावेश आहे. हे सर्व प्रवासी सायंकाळी सोनोली बॉर्डर येथून भारतात प्रवेश करणार आहेत. तर काठमांडू येथूनही मुरबाड तालुक्यातील ४० प्रवाशांना घेऊन एक बस परतीच्या प्रवासाला लागली आहे. ही बससुद्धा सोनोली बॉर्डरमार्गे भारतात परत येणार आहे, असेही दळवी यांनी सांगितले.
दरम्यान, बुधवारी (ता. १०) रात्री महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मोबाईलवर रामभाऊ दळवी यांच्याशी संपर्क साधून त्यांना धीर दिला आणि लवकरच भारतात परत येण्याची व्यवस्था केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.